Μια μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ του Σαββάτου (06/09) στα πέριξ της «Xiaomi Arena» της Ρίγας, στο γήπεδο το οποίο διεξάγονται τα νοκ άουτ του Ευρωμπάσκετ 2025.

Συγκεκριμένα, λίγο μετά το τέλος της αναμέτρησης της Λιθουανίας με τη Λετονία και την πρόκριση της πρώτης στα προημιτελικά της διοργάνωσης, οι αστυνομικές αρχές της Λετονίας σταμάτησαν την κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το στάδιο, μην επιτρέποντας σε κανέναν, είτε να πλησιάσει το γήπεδο, είτε να αποχωρήσει από αυτό.

Ο λόγος είχε να κάνει με ένα ύποπτο αντικείμενο, κάτι σαν δέμα, που βρέθηκε στους γύρω δρόμους της περιοχής, με την αστυνομία αμέσως να αποκλείει το σημείο.

Τελικώς, μετά από λίγα λεπτά και αφού έγιναν οι απαραίτητοι έλεγχοι και ακολουθήθηκαν τα πρωτόκολλα σε τέτοιου είδους καταστάσεις, αφαιρέθηκαν οι κορδέλες της αστυνομίας και συνεχίστηκε κανονικά ο προσέλευση του κόσμου.

