Ο πρώτος «πράσινος» στο Μουντιάλ 2026

Ο Παναθηναϊκός πανηγυρίζει την πρώτη του συμμετοχή στο Μουντιάλ 2026, καθώς ένας από τους ποδοσφαιριστές του εξασφάλισε ήδη θέση στην τελική αποστολή της εθνικής του ομάδας.

Ο λόγος για τον Φακούντο Πελίστρι και η επιτυχία αυτή αποτελεί μεγάλη διάκριση για τον σύλλογο, καθώς επιβεβαιώνει ότι οι «πράσινοι» διαθέτουν παίκτες υψηλού επιπέδου που ξεχωρίζουν σε διεθνές επίπεδο. Η επιλογή του παίκτη είναι αποτέλεσμα της σταθερής απόδοσης και της συνέπειας που έχει δείξει καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν.

