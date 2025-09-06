Ο πρώτος «πράσινος» στο Μουντιάλ 2026

Ο Παναθηναϊκός πανηγυρίζει την πρώτη του συμμετοχή στο Μουντιάλ 2026, καθώς ένας από τους ποδοσφαιριστές του εξασφάλισε ήδη θέση στην τελική αποστολή της εθνικής του ομάδας.
Ο λόγος για τον Φακούντο Πελίστρι και η επιτυχία αυτή αποτελεί μεγάλη διάκριση για τον σύλλογο, καθώς επιβεβαιώνει ότι οι «πράσινοι» διαθέτουν παίκτες υψηλού επιπέδου που ξεχωρίζουν σε διεθνές επίπεδο. Η επιλογή του παίκτη είναι αποτέλεσμα της σταθερής απόδοσης και της συνέπειας που έχει δείξει καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν.
Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.