Όμορφες εικόνες στη Ρίγα: Λετονοί και Λιθουανοί πηγαίνουν παρέα στο γήπεδο

Λετονοί και Λιθουανοί οπαδοί πηγαίνουν μαζί στο γήπεδο για τη μεταξύ τους αναμέτρηση για το Eurobasket

Λετονία Λιθουανία

Μπορεί στα δικά μας μάτια να φαντάζει ως τοπικό ντέρμπι, ωστόσο στην πραγματικότητα, Λετονοί και Λιθουανοί βλέπουν διαφορετικά τη μεταξύ τους αναμέτρηση για τους «16» του Eurobasket.

Οπαδοί των δύο ομάδων εθεάθησαν να πηγαίνουν μαζί στο γήπεδο, στη Ρίγα, με τους ανθρώπους των χωρών της Βαλτικής να έχουν καλές σχέσεις μεταξύ τους, έχοντας ανεξαρτητοποιηθεί από τη Σοβιετική Ένωση - η οποία είχε αναγνωρίσει την ανεξαρτησία τους, μαζί με την Εσθονία, σαν σήμερα το 1991.

@sporfm946 Ορισμός του «αντίπαλοι μόνο στο γήπεδο»: Λετονοί και Λιθουανοί οπαδοί πηγαίνουν μαζί στο γήπεδο για τη μεταξύ τους αναμέτρηση για το Eurobasket. #sporfm #eurobasket ♬ original sound - sporfm946
TAGS: Λιθουανία Λετονία Ευρωμπάσκετ 2025
