Μπορεί στα δικά μας μάτια να φαντάζει ως τοπικό ντέρμπι, ωστόσο στην πραγματικότητα, Λετονοί και Λιθουανοί βλέπουν διαφορετικά τη μεταξύ τους αναμέτρηση για τους «16» του Eurobasket.
Οπαδοί των δύο ομάδων εθεάθησαν να πηγαίνουν μαζί στο γήπεδο, στη Ρίγα, με τους ανθρώπους των χωρών της Βαλτικής να έχουν καλές σχέσεις μεταξύ τους, έχοντας ανεξαρτητοποιηθεί από τη Σοβιετική Ένωση - η οποία είχε αναγνωρίσει την ανεξαρτησία τους, μαζί με την Εσθονία, σαν σήμερα το 1991.
@sporfm946 Ορισμός του «αντίπαλοι μόνο στο γήπεδο»: Λετονοί και Λιθουανοί οπαδοί πηγαίνουν μαζί στο γήπεδο για τη μεταξύ τους αναμέτρηση για το Eurobasket. #sporfm #eurobasket ♬ original sound - sporfm946
