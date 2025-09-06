«Πρόταση της Μπεσίκτας στον Ολυμπιακό για Γιαζίτσι»

Για σοβαρό ενδιαφέρον της Μπεσίκτας προς το πρόσωπο του Γιουσούφ Γιαζίτσι κάνουν λόγο οι Τούρκοι.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «61saat», η ομάδα της Κωνσταντινούπολης θέλει να εκμεταλλευτεί το «κόψιμο» του έμπειρου μεσοεπιθετικού από την ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού για τη League Phase του Champions League και να τον επαναπατρίσει!

Με δεδομένο πως απομένουν έξι ακόμη ημέρες μέχρι να κλείσει το μεταγραφικό παράθυρο στη γείτονα χώρα, οι «μαύροι αετοί» προσπαθούν να αποκτήσουν τον 28χρονο άσο από τους «ερυθρόλευκους».

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο δημοσίευμα, η διοίκηση της Μπεσίκτας έχει καταθέσει πρόταση αγοράς συν κάποια μπόνους για να συναινέσουν οι Πειραιώτες στο deal.

Παρ' όλα αυτά, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δείχνει στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν πως υπολογίζει στον Γιαζίτσι, ο οποίος και αγωνίστηκε και στα δύο πρώτα ματς πρωταθλήματος, όντας μάλιστα εκείνος που με ένα εκπληκτικό γκολ στις καθυστερήσεις, άνοιξε τον δρόμο για τη νίκη στην πρεμιέρα επί του Αστέρα Aktor.

Beşiktaş, Yusuf Yazıcı için Olympiacos'a teklif yaptı. (61saat) pic.twitter.com/gC6TfbX2W4 — De Marke Sports (@demarkesports) September 6, 2025

