Μπογκντάνοβιτς: «Συγχαρητήρια στα ορθόδοξα αδέλφια μας – Μερικές φορές το χάλκινο λάμπει σαν χρυσό»

Ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς έστειλε μήνυμα σεβασμού στην Εθνική Ελλάδας για το χάλκινο στο EuroBasket 2025, λέγοντας πως «μερικές φορές λάμπει σαν χρυσό»

Μπογκντάνοβιτς

Την εκτίμησή του στην Εθνική Ελλάδας για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο EuroBasket 2025 εξέφρασε ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς. Ο Σέρβος σούπερ σταρ, που δεν αγωνίστηκε λόγω τραυματισμού, αποθέωσε την επιτυχία της «γαλανόλευκης» μέσα από ανάρτησή του στα social media.

Αναδημοσιεύοντας τη σχετική ανάρτηση της FIBA, ο αρχηγός της Σερβίας έγραψε: «Συγχαρητήρια στα ορθόδοξα αδέλφια μας», προσθέτοντας πως «μερικές φορές το χάλκινο λάμπει σαν χρυσό».

Ο Μπογκντάνοβιτς, που αποτέλεσε μεγάλη απουσία για τη Σερβία στη διοργάνωση, δεν ξέχασε να συνοδεύσει το μήνυμά του με τη λέξη «Σεβασμός» και ένα emoji στρατιωτικού χαιρετισμού, δείχνοντας τη στήριξή του στην προσπάθεια της ελληνικής ομάδας.

Πηγή: sport-fm.gr

