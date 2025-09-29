Ευρωλίγκα: Οι αλλαγές στους κανονισμούς για τη νέα σεζόν

Η Ευρωλίγκα ανακοίνωσε σημαντικές αλλαγές στους κανονισμούς για τη νέα σεζόν, που αρχίζει την Τρίτη.

-Οι διαιτητές δεν θα προειδοποιούν πλέον πριν καταλογίσουν τεχνικές ποινές για ακατάλληλη συμπεριφορά ή flopping. Οι προειδοποιήσεις θα συνεχιστούν για καταστάσεις καθυστέρησης του αγώνα, κούνημα του χεριού κοντά στα μάτια ενός σουτέρ και απόσπαση της προσοχής ενός σουτέρ με δυνατές φωνές, χτυπήματα με το πόδι ή χειροκροτήματα κοντά στο οπτικό του πεδίο.

-Οι προπονητές θα αποβάλλονται αυτόματα εάν οι ίδιοι ή οποιοδήποτε εγγεγραμμένο μέλος της ομάδας που κάθεται στον πάγκο εισέλθει στο γήπεδο κατά τη διάρκεια μιας κατάστασης αιφνιδιασμού. Εάν ένας προπονητής ή μέλος του πάγκου σταματήσει τον αιφνιδιασμό ενός αντιπάλου τρέχοντας στην πλάγια γραμμή ή διαμαρτυρόμενος υπερβολικά, οι διαιτητές θα επιβάλλουν τεχνική ποινή μόλις τελειώσει η φάση.

Παράλληλα, η Ευρωλίγκα περιλαμβάνει δύο νέες συνθήκες στις οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί το Instant Replay.

- Οι παραβάσεις οκτώ δευτερολέπτων μπορούν πλέον να εξεταστούν από τους διαιτητές στα τελευταία 2 λεπτά του τέταρτου δεκαλέπτου και της παράτασης εάν έχει καταλογιστεί παράβαση. Οι προπονητές μπορούν να τις αμφισβητήσουν σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει καταλογιστεί παράβαση 8 δευτερολέπτων.

- Οι έλεγχοι αναγνώρισης φάουλ επιτρέπονται πλέον από τους διαιτητές. Οι διαιτητές, δηλαδή, μπορούν να ελέγξουν το instant replay για να επιβεβαιώσουν τον σωστό παίκτη που έκανε φάουλ, οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια του αγώνα. Οι έλεγχοι ταυτότητας φάουλ δεν μπορούν να αμφισβητηθούν από τους προπονητές.

