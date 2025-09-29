Κόντης: «Αυτό σημαίνει να είσαι ομάδα, περήφανοι ξανά»

Η in extremis νίκη του Παναθηναϊκού στο Αγρίνιο, με 2-1 και ανατροπή κόντρα στον Παναιτωλικό, ήταν η πρώτη των «πράσινων» στο πρωτάθλημα και δεύτερη με τον Χρήστο Κόντη στον πάγκο τους.

Γεγονός που δεν έμεινε ασχολίαστο από τον Έλληνα τεχνικό, ο οποίος αντιθέτως «ανέβασε» μία σχετική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Με τον Κόντη να δείχνει πόσο πολύ μετράει για εκείνον ο ρόλος του κάθε ποδοσφαιριστή στην ομάδα και παράλληλα να δηλώνει περήφανος για την εμφάνιση του Παναθηναϊκού.

«Κάθε ρόλος μετράει, κάθε παίκτης είναι σημαντικός. Αυτό σημαίνει να είσαι ομάδα - να εμπιστεύεσαι, να μοιράζεσαι την ευθύνη και να πανηγυρίζεις μαζί στο τέλος. Και όταν όλοι προσφέρουν το κομμάτι τους, η ομάδα γίνεται ασταμάτητη. Περήφανοι ξανά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

