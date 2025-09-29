Λογαριασμός
Ανάλυση για τη νίκη του Παναθηναϊκού στο Αγρίνιο: «Ξεχώρισαν Ρενάτο, Γερεμέγεφ και Τετέ - Πρέπει να καλύψει τον χαμένο χρόνο»

Ο Νίκος Παγκάκης αναλύει το μεγάλο διπλό του Παναθηναϊκού στο Αγρίνιο   

Παναθηναϊκός

Είναι μια νίκη και ένα «διπλό» με buzzer beater που μπορεί να χαρακτηριστεί καθοριστικό. Τέτοια παιχνίδια είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα, γιατί αν δείτε, δεν υπάρχει το πέναλτι του Τσέριν, αλλά λίγη σημασία έχει έτσι όπως πήγε το ματς. Ο Παναθηναϊκός πήρε αυτό το διπλό, έχτισε πάνω στην εμφάνιση της Βέρνης, συνέχισε στο Αγρίνιο και τώρα κοιτάζει την Ίνγκλις την Πέμπτη, ενώ βαθμολογικά και ψυχολογικά εκμεταλλεύτηκε και την γκέλα του ΠΑΟΚ. Πρέπει να καλύψει αυτό το χάντικαπ.

Πηγή: skai.gr

