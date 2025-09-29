Ημέρα γιορτής η σημερινή για τον Ματίας Λεσόρ, ο οποίος κλείνει τα 30 χρόνια. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ευχήθηκε στον Γάλλο σέντερ, ο οποίος απάντησε χιουμοριστικά.

«Γεννήθηκα στις 12 η ώρα Μαρτινίκας, άρα μέχρι τις 5 το απόγευμα δεν έχω μπει ακόμη στα 30», έγραψε στα social media.

Ο Λεσόρ ακολουθεί ειδικό πρόγραμμα αποθεραπείας για να επιστρέψει απόλυτα έτοιμος στη δράση μετά τον σοβαρό τραυματισμό που είχε υποστεί τον περασμένο Δεκέμβριο.

Ο Παναθηναϊκός αρχίζει αυτή την εβδομάδα τις υποχρεώσεις του στην Ευρωλίγκα, με τον Γάλλο σέντερ να απουσιάζει σίγουρα από τα παιχνίδια με Μπάγερν (30/9) και Μπαρτσελόνα (3/10).

I was born at 12 Martinique time so so I’m still in my 20’s till 5 pm 😂😂😂😂 https://t.co/IugPsk4dAp — Mathias Lessort (@ThiasLsf) September 29, 2025

Ευχές στον Λεσόρ έστειλε και η γαλλική ομοσπονδία μπάσκετ υπενθυμίζοντας ότι έχει κατακτήσει δύο μετάλλια με την Εθνική ομάδα, στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Κίνας το 2019 (χάλκινο) και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024 (ασημένιο).

Bon anniversaire Mathias Lessort ! 💙



Le bondissant intérieur des Bleus, médaillé à deux reprises, fête ses 30 ans ce jour 🎂#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu pic.twitter.com/2rDka9D1w8 — Équipes de France de Basket (@FRABasketball) September 29, 2025

