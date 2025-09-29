Λογαριασμός
Οι ευχές του Παναθηναϊκού στον Λεσόρ που... αρνείται ότι είναι ακόμη 30

Ο Ματίας Λεσόρ δέχτηκε τις ευχές του Παναθηναϊκού για τα 30α του γενέθλια. Πώς απάντησε ο Γάλλος σέντερ

Λεσόρ

Ημέρα γιορτής η σημερινή για τον Ματίας Λεσόρ, ο οποίος κλείνει τα 30 χρόνια. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ευχήθηκε στον Γάλλο σέντερ, ο οποίος απάντησε χιουμοριστικά.

«Γεννήθηκα στις 12 η ώρα Μαρτινίκας, άρα μέχρι τις 5 το απόγευμα δεν έχω μπει ακόμη στα 30», έγραψε στα social media.

Ο Λεσόρ ακολουθεί ειδικό πρόγραμμα αποθεραπείας για να επιστρέψει απόλυτα έτοιμος στη δράση μετά τον σοβαρό τραυματισμό που είχε υποστεί τον περασμένο Δεκέμβριο.

Ο Παναθηναϊκός αρχίζει αυτή την εβδομάδα τις υποχρεώσεις του στην Ευρωλίγκα, με τον Γάλλο σέντερ να απουσιάζει σίγουρα από τα παιχνίδια με Μπάγερν (30/9) και Μπαρτσελόνα (3/10).

Ευχές στον Λεσόρ έστειλε και η γαλλική ομοσπονδία μπάσκετ υπενθυμίζοντας ότι έχει κατακτήσει δύο μετάλλια με την Εθνική ομάδα, στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Κίνας το 2019 (χάλκινο) και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024 (ασημένιο).

