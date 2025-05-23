Λογαριασμός
Γαλλοτουρκική μονομαχία: Μονακό εναντίον Φενερμπαχτσέ στον μεγάλο τελικό της Ευρωλίγκας

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα δεν μπόρεσε να παρουσιάσει το γνωστό καλό της πρόσωπο, ενώ ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε κόντρα στη σκληρή Φενέρμπαχτσε

Ευρωλίγκα: Μονακό εναντίον Φενερμπαχτσέ στον μεγάλο τελικό

Και τώρα γαλλοτουρκική μονομαχία. Η Μονακό θα βρεθεί αντιμέτωπη με τη Φενερμπαχτσέ στον μεγάλο τελικό της Ευρωλίγκας (25/05, 20:00), καθώς Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός δεν τα κατάφεραν.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα δεν μπόρεσε να παρουσιάσει το γνωστό καλό της πρόσωπο σε άμυνα και επίθεση, καθώς, η εκπληκτική Μονακό κατάφερε να «κλειδώσει» των Πειραιώτες, με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να παίρνει τη νίκη και την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό με σκορ 78-68.

Νωρίτερα, ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε κόντρα στη σκληρή Φενέρμπαχτσε, ηττήθηκε με σκορ 82-76 στον πρώτο ημιτελικό του Final Four, και δεν κατόρθωσε να υπερασπιστεί το «στέμμα» του στη διοργάνωση.

Πλέον, ο Παναθηναϊκός θα παίξει στον μικρό τελικό της Κυριακής (25/05, 17:00), με τον Ολυμπιακό. 

