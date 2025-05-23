Αναβάλλεται η συνέντευξη Τύπου του ΠΑΣ Γιάννινα - «Επαφές με επενδυτή»

Με ανακοίνωσή της η ΠΑΕ ΠΑΣ Γιάννινα αναφέρει ότι λόγω του τεταμένου κλίματος στην πόλη δεν θα γίνει η προγραμματισμένη συνέντευξη τύπου της Κυριακής.



Παράλληλα οι διοικούντες την ΠΑΕ έκαναν γνωστό πως βρίσκονται σε συζητήσεις με επενδυτή και την ίδια στιγμή άφησαν «αιχμές» για τον Κωνσταντίνο Φάρρα, τον μάνατζερ που εκπροσωπούσε group ενδιαφερόμενων με τους οποίους συζητούσε μέχρι πρότινος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:



«Η ΠΑΕ ΠΑΣ Γιάννινα 1966 επιθυμεί να ενημερώσει τους φιλάθλους της ομάδας και την τοπική κοινωνία για τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν το μέλλον του συλλόγου.



Βρισκόμαστε σε ενεργές επαφές με υποψήφιο επενδυτή, με στόχο τη μεταβίβαση των μετοχών και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και της αγωνιστικής συνέχειας του ΠΑΣ Γιάννινα. Η διαδικασία είναι απαιτητική και ευαίσθητη, και αντιμετωπίζεται με τη σοβαρότητα και την ευθύνη που αρμόζει στην ιστορία της ομάδας μας.



Αναφορικά με την περίπτωση του κ. Κωνσταντίνου Φάρρα, οφείλουμε να τονίσουμε ότι δυστυχώς κακώς εμφανίστηκε στην πόλη ως «σωτήρας», όταν απλά ήταν ένας μεσάζοντας. Η πλευρά του είχε πλήρη γνώση της οικονομικής κατάστασης της ομάδας από τον Φεβρουάριο, η οποία δεν έχει αλλάξει από τότε. Αντιθέτως, έγιναν εκ μέρους της ΠΑΕ διευκολύνσεις όπως με τη νέα ένταξη στον εξωδικαστικό νόμο. Παρ’ όλα αυτά, αποδείχθηκε πως δεν διέθεταν το απαιτούμενο οικονομικό βάρος για να στηρίξουν τη μεταβίβαση και τη λειτουργία της ΠΑΕ. Παρά τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, η αλήθεια είναι διαφορετική και η ΠΑΕ μπορεί να το αποδείξει με στοιχεία.

Σε ό,τι αφορά την προγραμματισμένη συνέντευξη τύπου, αναγκαζόμαστε να την αναβάλουμε προσωρινά. Η ένταση που επικρατεί στην πόλη και οι φήμες περί επεισοδίων μάς υποχρεώνουν να επανεκτιμήσουμε τη χρονική συγκυρία. Ακόμα και οι ίδιοι οι δημοσιογράφοι εξέφρασαν φόβους για την παρουσία τους. Πιστεύουμε ότι το κοινό δεν είναι ακόμα έτοιμο να ακούσει τις αλήθειες που θέλουμε να μοιραστούμε. Δεν επιθυμούμε να αποφύγουμε την ενημέρωση – θεωρούσαμε πως θα είχαμε να ανακοινώσουμε εξελίξεις την συγκεκριμένη ημέρα όσον αφορά το θέμα που αφορά όλους, αλλά να την πραγματοποιήσουμε υπό συνθήκες νηφαλιότητας και ασφάλειας, σε νέα ημερομηνία όταν θα υπάρξει τελική κατάληξη των διαπραγματεύσεων. Δυστυχώς όμως χρειάζεται παραπάνω χρόνος για να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες.



Σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης, η πραγματικότητα είναι ξεκάθαρη: η ΠΑΕ αδυνατεί να συνεχίσει να στηρίζει οικονομικά την ομάδα. Οι δυνατότητές μας έχουν εξαντληθεί. Με πόνο ψυχής, αλλά με αίσθημα ευθύνης, το δηλώνουμε ανοιχτά.



Θα θέλαμε, επίσης, να εκφράσουμε δημόσια τις ευχαριστίες μας προς την Περιφέρεια Ηπείρου, η οποία από την πρώτη στιγμή έχει σταθεί ουσιαστικά στο πλευρό μας και έχει συμβάλει ενεργά στην προσπάθεια να βρεθεί επενδυτική λύση και να αλλάξει σελίδα ο σύλλογος. Όλες οι προτάσεις που δεχτήκαμε ήταν σε γνώση της Περιφέρειας και υπήρξε άμεση επικοινωνία με τους ενδιαφερόμενους επενδυτές. Η συμβολή της υπήρξε σημαντική και απολύτως υπεύθυνη.



Από την πρώτη στιγμή έχουμε καταστήσει σαφές πως η επιθυμία μας είναι να αποχωρήσουμε, παραδίδοντας την ομάδα σε ανθρώπους ικανούς και πρόθυμους να την οδηγήσουν σε ένα καλύτερο αύριο, κάτι που το έχουμε ξεκαθαρίσει από την περσινή χρονιά επαναλαμβάνοντας χωρίς να επιθυμούμε κανένα χρηματικό αντίτιμο. Παραμένουμε ανοιχτοί σε κάθε σοβαρή και αξιόπιστη πρόταση.



Ο ΠΑΣ Γιάννινα δεν είναι απλώς μια ομάδα. Είναι σύμβολο, είναι ιστορία, είναι ταυτότητα της πόλης μας. Ας προστατέψουμε όλοι μαζί αυτό που αγαπάμε.



Με εκτίμηση και σεβασμό,

Η Διοίκηση της ΠΑΕ ΠΑΣ Γιάννινα 1966»

