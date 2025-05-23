Europa League: Η Τότεναμ παρέλασε στους δρόμους του βόρειου Λονδίνου κι αποθεώθηκε

Δεκάδες χιλιάδες φίλαθλοι συγκεντρώθηκαν κάτω από τον ήλιο του βόρειου Λονδίνου την Παρασκευή (23/5) για να γιορτάσουν με τους παίκτες της Τότεναμ, οι οποίοι παρουσίασαν μέσα απ’ την παρέλαση της ομάδας στον κόσμο, το τρόπαιο του Europa League που κατέκτησαν την Τετάρτη (21/5).

Scenes in N17 🤩 May 23, 2025

«Πρωταθλητές της Ευρώπης, ξέρουμε ποιοι είμαστε!», τραγουδούσαν οι φίλοι των «σπερς» μπροστά από τα δύο διώροφα λεωφορεία που μετέφεραν τους ήρωές τους ως το Tottenham Hotspur Stadium, τον τελικό προορισμό της παρέλασης.

Ο Νοτιοκορεάτης αρχηγός Χέουνγκ-Μιν Σον, φορώντας γυαλιά ηλίου και το μετάλλιό του, στεκόταν στην πρώτη γραμμή του ενός λεωφορείου κρατώντας το τρόπαιο — το πρώτο που κατακτά ο αγγλικός σύλλογος έπειτα από 17 χρόνια.

Οι «σπερς» δεν είχαν κερδίσει τίποτα από την κατάκτηση του Λιγκ Καπ το 2008, ενώ η τελευταία τους παρέλαση είχε γίνει το 1991, μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Αγγλίας.

Οι «ήρωες» του Μπιλμπάο, που νίκησαν τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με 1-0 στον τελικό της Τετάρτης (21/5), πραγματοποίησαν μια καταστροφική σεζόν στην Premier League. Το ευρωπαϊκό τρόπαιο, ωστόσο, ήρθε για να «σβήσει» τη 17η θέση στην οποία βρίσκονται και, το κυριότερο, τους χαρίζει το «εισιτήριο» για το επόμενο Champions League.

Best fans in the world 🫶 pic.twitter.com/bpPU0YEiR1 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) May 23, 2025

«Είναι συγκινητικό, πολύ συγκινητικό», δήλωσε ο Ολλανδός αμυντικός Μίκι φαν ντε Φεν, που έκανε μια απίστευτη ακροβατική επέμβαση στον τελικό. «Η σεζόν που είχαμε ήταν πολύ δύσκολη, αλλά κατακτήσαμε το τρόπαιο και είμαστε πολύ χαρούμενοι. Είμαι πολύ περήφανος για τα παιδιά» τόνισε, ενώ από την πλευρά του ο Ιταλός τερματοφύλακας Γκιγιέρμο Βικάριο, που έκανε καθοριστικές αποκρούσεις στο Μπιλμπάο, είπε: «Είναι πραγματικά δύσκολο να περιγράψω τα συναισθήματα, είναι τρελό. Είναι απίστευτο αυτό που καταφέραμε».

Sonny lifts the trophy in N17! 🏆 pic.twitter.com/ywkbRdJAAp — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) May 23, 2025

“I love this club. The best decision I ever made was joining this club.”@Madders10 🤍 pic.twitter.com/OdBO9geePJ — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) May 23, 2025

“All good things come from hard work, toil, perseverance and belief. This team's had it in spades.” 🤍



Ange Postecoglou 👏 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) May 23, 2025

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

