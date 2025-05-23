Euroleague: Ο Σπανούλης με τη Μονακό στον τελικό, λύγισε τον Ολυμπιακό με 78-68

Θύμα της... κατάρας της πρώτης θέσης της regular season της Ευρωλίγκας έπεσε ο Ολυμπιακός. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα δεν μπόρεσε να παρουσιάσει το γνωστό καλό της πρόσωπο σε άμυνα και επίθεση, καθώς, η εκπληκτική Μονακό κατάφερε να «κλειδώσει» των Πειραιώτες, με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να παίρνει τη νίκη και την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό με σκορ 78-68.

Το ματς:

Ο Ολυμπιακός, που ξεκίνησε με τους Γκος, Φουρνιέ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Φαλ στην αρχική του πεντάδα, μπήκε αρκετά καλά στο παιχνίδι και χάρη στην καλή του άμυνα και τα κλεψίματα του Φουρνιέ, προηγήθηκε με 4-0 στο πρώτο δίλεπτο χάρη στα καλάθια του Γκος. Εκμεταλλευόμενη την ταχύτητά της, η Μονακό με ένα γρήγορο 7-0 σερί προσπέρασε στο σκορ (4-7) δύο λεπτά αργότερα, με τον Βεζένκοφ να φέρνει το ματς στα ίσα με τρεις πόντους για το 7-7 στο 5λεπτο. Μάλιστα, χάρη στην καλή της άμυνα, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα κράτησε χαμηλά τους τυπικά φιλοξενούμενους και με δύο τρίποντα του Φουρνιέ και ένα δίποντο του εξαιρετικού Γκος, προηγήθηκε με 15-11 στο 7'. Με το δίδυμο των Τζέιμς και Ντιαλό να κάνουν πολύ καλό δεκάλεπτο, οι Μονεγάσκοι ισοφάρισαν ξανά (15-15), με τις βολές των Φουρνιέ και Γκος να δίνουν ένα μικρό προβάδισμα δύο πόντων, προτού, ο Ζαϊτέ διαμορφώσει το 17-17 της πρώτης περιόδου.

Με τον Νικ Καλάθη να πρωταγωνιστεί με ένα καλάθι και μια ασίστ, η Μονακό προηγήθηκε με 21-17 στις αρχές της δεύτερης περιόδου. Η απάντηση των «ερυθρόλευκων» ήρθε δια... χειρός, Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος με κυριαρχία κάτω από τα δύο στεφάνια και έξι δικούς του πόντους, έγραψε το 25-24 στο 14ο λεπτό. Ένα λεπτό μετά, ο Σέιμπεν Λι, πετώντας ακόμα μία βολή για τους Πειραιώτες (6/11 στο ημίχρονο), έκανε το 26-24, με το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη να απαντά εμφατικά με μπροστάρη τον Τζέιμς και με ένα γρήγορο 7-0 σερί, εκμεταλλευόμενο το ανοικτό γήπεδο και το τρανζίσιον για το 31-26 στο 16'. Ο εξαιρετικά άστοχος στο πρώτο ημίχρονο, Σάσα Βεζένκοφ (5π., 1/7σουτ, 3/5β.), με 2/3 βολές μείωσε στο σκορ, για να έρθει ο Φουρνιέ και με ένα ωραίο καλάθι να μειώσει την τιμή στην ελάχιστη διαφορά (30-31), με τον Φαλ λίγο μετά, με τρομερό slam dunk μπροστά στον Τάις να γράφει το 32-33 στο 18ο λεπτό. Με τον Μάικ Τζέιμς (13π., 5ρ., 4ασ.) να σκοράρει δύο λεπτά πριν το φινάλε και τις δύο ομάδες να μένουν «άσφαιρες» μέχρι το τέλος, ο Ολυμπιακός πήγε στα αποδυτήρια πίσω στο σκορ με 35-32.

Το τρίτο δεκάλεπτο ξεκίνησε με καλάθι του Παπανικολάου μετά από δικό του επιθετικό ριμπάουντ, για να ακολουθήσει το ελεύθερο τρίποντο του Τάις για το 38-34 στο 22'. Ο Ολυμπιακός συνέχισε να κάνει λάθη στην επίθεση και να αστοχεί σε σουτ πίσω από την γραμμή του τριπόντου, μένοντας πολύ μακριά από τον καλό επιθετικά εαυτό του. Ως αποτέλεσμα αυτού, οι «ερυθρόλευκοι» έχασαν και το... καθαρό μυαλό και στην άμυνα, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα, η Μονακό να τρέξει ένα επιμέρους 12-2, εκτοξεύοντας τη διαφορά στο +12 για το 52-40 στο 26'. Ο Φουρνιέ με βολές μείωσε τη διαφορά, όμως, ο Μπλόσομγκεϊμ, με τρίποντο έκανε το 55-42 ένα λεπτό αργότερα. Με τον Ολυμπιακό να βρίσκεται μια ανάσα από το... καναβάτσο, ο Γάλλος σούπερ σταρ των Πειραιωτών πήρε την κατάσταση στα χέρια του και με μεγάλα προσωπικά καλάθια, μείωσε τη διαφορά στους 4 (51-55), ολοκληρώνοντας το δεκάλεπτο με 11 πόντους, προτού ο Ζαϊτέ στο φινάλε διαμορφώσει με βολές το 51-57 της περιόδου.

Και ενώ θα περίμενε κανείς, η «ερυθρόλευκη» αντεπίθεση να συνεχιστεί στην τέταρτη και τελευταία περίοδο, κάτι τέτοιο δεν συνέβη στις αρχές του δεκαλέπτου, και αυτό, διότι, με πέντε πόντους του Ζαϊτέ και δύο του Τζέιμς, οι Μονεγάσκοι ισοφάρισαν ξανά τη μέγιστη τιμή της διαφοράς στο ματς για το +13 και το 64-51 στο 32'. Ένα τρίποντο του Γκος και τέσσερις πόντοι του συγκινητικού, αλλά ολομόναχου, Φουρνιέ, μείωσαν τη διαφορά στο 58-66 δύο λεπτά αργότερα. Και πάλι όμως, η ομάδα του Πριγκιπάτου βρήκε τις λύσεις και με τον X-Factor, Ζαϊτέ, και τον Ντιαλό, ανέβασαν εκ νέου τη διαφορά πάνω από τους 10 (58-70).

Στα τελευταία λεπτά, ο Ολυμπιακός ήταν άστοχος στην επίθεση, ενώ στην άμυνα δέχθηκε εύκολα καλάθια, με συνέπεια η Μονακό να διατηρήσει τη διαφορά και να πάρει την πρόκριση.

Τα δεκάλεπτα: 17-17, 32-35, 51-57, 68-78.

