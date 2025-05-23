Φενέρ: Για 4η φορά στην ιστορία της σε τελικό Ευρωλίγκας

Σε έναν τρομερό ημιτελικό, με πολύ ένταση, πάθος, δύναμη και μάχες, η Φενέρμπαχτσε... εκθρόνισε τον Παναθηναϊκό AKTOR από την κορυφή της Ευρώπης, με τους Τούρκους να επικρατούν με σκορ 82-76 επί των «πράσινων» στον πρώτο ημιτελικό του Final Four του Άμπου Ντάμπι.



Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους πήρε για τέταρτη φορά στην ιστορία της το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Ευρωλίγκας, καθώς, είχαν προηγηθεί εκείνες των τριών διαδοχικών σεζόν, 2015/16, 2016/17 και 2017/18.



Μάλιστα, οι Τούρκοι, που περιμένουν να μάθουν το βράδυ της Παρασκευής (23/05) τον αντίπαλό τους στον μεγάλο τελικό της Κυριακής (25/05, 21:00), ο οποίος και θα προκύψει από το ζευγάρι Ολυμπιακός-Μονακό, θα διεκδικήσουν τον δεύτερο τίτλο της ιστορίας τους, μετά από εκείνον στο Final Four της Κωνσταντινούπολης το 2017, και της νίκης στον τελικό επί των «ερυθρόλευκων» με σκορ 80-64 στο «Σινάν Ερντέμ».

