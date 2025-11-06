Europa League: ΠΑΟΚ με το πόδι στο γκάζι, πάτησε και τη Γιουνγκ Μπόις με τεσσάρα

«Ξεκλείδωσε» τη Γιουνγκ Μπόις με τέσσερα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο και πανηγύρισε επιβλητική νίκη στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ. Όντας ανώτερος καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, εκμεταλλευόμενος και το γεγονός ότι έπαιξε με παίκτη περισσότερο από το 6’ λόγω αποβολής του Γκίγκοβιτς με απευθείας κόκκινη κάρτα, ο «Δικέφαλος του Βορρά» πήρε την άνετη νίκη με 4-0, για την 4η αγωνιστική στη League Phase του Europa League.

Έτσι, η ομάδα του Λουτσέσκου πανηγύρισε την έβδομη συνεχόμενη νίκη της σε όλες τις διοργανώσεις και δεύτερη συνεχόμενη στο Europa League, όπου έφτασε τους 10 βαθμούς, μόλις έναν βαθμό πίσω από την προνομιούχο πρώτη οκτάδα!



Στο μυαλό των κόουτς:



Με το κλασικό του 4-2-3-1 παρέταξε τον ΠΑΟΚ ο Λουτσέσκου, ο οποίος δεν υπολόγιζε στις υπηρεσίες των Καντζιόρα, Καμαρά και Θυμιάνη. Ο Τσιφτσής ξεκίνησε κάτω από τα δοκάρια, με τους Βολιάκο, Μιχαηλίδη, Κένι και Μπάμπα τετράδα άμυνας μπροστά του. Μπιάνκο και Μεϊτέ ήταν το δίδυμο στον άξονα, με τους Ντεσποντοφ, Τάισον σε ρόλο εξτρέμ και με τον Κωνσταντέλια δεκάρι, πίσω από τον πιο προωθημένο Γιακουμάκη.



Από την άλλη, με 4-2-3-1 παρέταξε και τη Γιουνγκ Μπόις ο Σοεάν, επιλέγοντας τον Κέλερ τερματοφύλακα, τουτς Γιάνκο, Ζουκρού, Λοπέρ και Χατζάμ τετράδα άμυνας, τους Ρεβελοσόν και Γκίγκοβιτς στα χαφ και τους Φάσναχτ, Σάντσες, Βιρτζίνιους πίσω από τον Κόρντοβα.



Το ματς:



Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τον ΠΑΟΚ να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων και να φτιάχνει την πρώτη καλή φάση του στο 4’, όταν ο Κέλερ μπλόκαρε εύκολα ένα διαγώνιο και συρτό πλασέ του Ντεσπόντοφ. Στο ξεκίνημα της συγκεκριμένης φάσης, ο Γκίγκοβιτς δέχθηκε κίτρινη κάρτα για άσχημο μαρκάρισμά του στον Γιακουμάκη, με τους VAR να καλούν τον Σέρβο διαιτητή για να δει τα ριπλέι για απευθείας κόκκινη κάρτα. Τελικά, ο Γκίγκοβιτς αποβλήθηκε, αφήνοντας τους φιλοξενούμενους από πολύ νωρίς με παίκτη λιγότερο!



Στο 7’ ο Κωνσταντέλιας μπήκε στη μεγάλη περιοχή της Γιουνγκ Μπόις μετά από ατομική του προσπάθεια, αλλά πλάσαρε αδύναμα πάνω στον Κέλερ, ενώ στο 10’ ο Μεϊτά έκλεψε και σούταρε με δύναμη από μακριά, με την μπάλα να περνάει λίγο δίπλα από την εστία των φιλοξενούμενων. Ο ΠΑΟΚ συνέχισε να έχει τον πρώτο λόγο, με τον Γιακουμάκη να μην εκμεταλλεύεται μια σέντρα του Ντεσπόντοφ και να στέλνει την μπάλα άουτ με κεφαλιά, όντας και σε θέση οφσάιντ, ενώ στο 23’ ο Τάισον βρήκε τον Ντεσπόντοφ με όμορφη πάσα, αλλά ο Βούλγαρος σούταρε ψηλά άουτ από πλεονεκτική θέση.



Ο ΠΑΟΚ συνέχισε να κυριαρχεί, έχοντας συνεχώς την κατοχή της μπάλας, χωρίς όμως να βρίσκει τον τρόπο για να «ξεκλειδώσει» την άμυνα της αντιπάλου του. Στο 30’ ο Κωνσταντέλιας άλλαξε απότομα κατεύθυνση και πάτησε όμορφα την μπάλα για τον Κένι, ο οποίος σούταρε ψηλά άουτ, ενώ στο 36’ ο Ντέλιας ξέφυγε από δύο αμυντικούς με εντυπωσιακό σλάλομ, αλλά ο επερχόμενος Μπάμπα σούταρε άστοχα.



Στο 37’ και σε φάση που ξεκίνησε από λάθος του Μεϊτέ, ο Βιρτζίνιους μπήκε στη μεγάλη περιοχή, αλλά κόπηκε από τον Βολιάκο. Στο 41’ ο πολύ δραστήριος Κωνσταντέλιας έκλεψε ψηλά και αφού έκανε δύο όμορφες ντρίπλες, πήρε φάουλ. Ο Ντεσπόντοφ το εκτέλεσε με σέντρα στο δεύτερο δοκάρι και ο Μεϊτέ έκανε κεφαλιά-πάσα, με ένα γυριστό του Βολιάκο να φεύγει ψηλά άουτ. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τον ΠΑΟΚ να μην έχει βρει, παρά την ανωτερότητά του, τον τρόπο για να ανοίξει το σκορ.



Το δεύτερο μισό του αγώνα ξεκίνησε με ένα μακρινό σουτ του Μιχαηλίδη να φεύγει άουτ στο 49’, ενώ στο 52’ Τάισον, Γιακουμάκης και Κωνσταντέλιας συνεργάστηκαν, με τον τελευταίο να σεντράρει με το εξωτερικό και με τον Κέλερ να αποκρούει την κεφαλιά του Ντεσπόντοφ. Στην εξέλιξη της φάσης, μια προσπάθεια του Γιακουμάκη έφυγε ελάχιστα άουτ.



Τελικά, το γκολ για τον ΠΑΟΚ ήρθε στο 54’, όταν μετά από μια κάθετη πάσα του Κωνσταντέλια, ο Μπάμπα έκανε ιδανικό συρτό γύρισμα από τα αριστερά και ο επερχόμενος Μπιάνκο με προβολή «έγραψε» το 1-0! Η ομάδα του Λουτσέσκου συνέχισε να πιέζει την αντίπαλό της, χάνοντας μεγάλη ευκαιρία για το 2-0 στο 58’, με τον Κέλερ να βγαίνει νικητής σε τετ-α-τετ του με τον Ντεσπόντοφ, ενώ στο 62’ και μετά από ένα εντυπωσιακό γυριστό του Γιακουμάκη, η μπάλα έφυγε ψηλά άουτ.



Στο 67’ και μετά από άψογη κυκλοφορία της μπάλας, ο Ζίβκοβιτς έκανε την κάθετη πάσα στον Οζντόεφ και εκείνος το γύρισμα για τον Γιακουμάκη, ο οποίος δεν δυσκολεύτηκε να κάνει το 2-0! Μάλιστα, πέντε λεπτά αργότερα (72’) ήρθε και το 3-0, με τους Ζίβκοβιτς και Γιακουμάκη να συνεργάζονται υπέροχα, πριν η μπάλα φτάσει στον Κωνσταντέλια ο οποίος σκόραρε με υπέροχο πλασέ!



Κυριαρχώντας απόλυτα, ο ΠΑΟΚ έβαλε και τέταρτο γκολ στο 76’, όταν ο Ζίβκοβιτς έκανε μία ακόμα όμορφη ενέργεια και ο Κένι έκανε το γύρισμα για τον Μπάμπα, ο οποίος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα μετά από κίνησή του στο δεύτερο δοκάρι!

Οι συνθέσεις των ομάδων:



ΠΑΟΚ (Λουτσέσκου, 4-2-3-1): Τσιφτσής – Κένι, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Μπάμπα – Μπιάνκο (66’ Οζντόεφ), Μεϊτέ – Κωνσταντέλιας (80’ Πέλκας), Τάισον (80’ Ιβανούσετς), Ντεσπόντοφ (62’ Ζίβκοβιτς) – Γιακουμάκης (80’ Τσάλοφ).



Γιουνγκ Μπόις (Σεοάν, 4-2-3-1): Κέλερ - Γιάνκο, Ζουκρού, Λοπέρ, Χατζάμ - Ραβέλοσον, Γκίγκοβιτς – Φάσναχτ , Σάντσες (66’ Πεχ), Βιρτζίνιους (46’ Μοντέιρο) – Κόρντοβα (75’ Μπέντια).



Δαιτητής: Γιοβάνοβιτς (Σερβία)

Βοηθοί: Στόικοβιτς, Μιχάιλοβιτς (Σερβία)

4ος: Σίμοβιτς (Σερβία)

VAR: Μάρκοβιτς (Σερβία), Χάτσεγκαν (Ρουμανία)

