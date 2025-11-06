Θριαμβευτής Παναθηναϊκός στη Σουηδία. Στο πρώτο ευρωπαϊκό ματς με τον Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο, οι «πράσινοι» επικράτησαν 1-0 της Μάλμε, έφτασαν τους έξι βαθμούς στη league phase του Europa League και μπήκαν γερά στο κόλπο της πρόκρισης.

Το γκολ του Τζούριτσιτς στο 85ο λεπτό λύτρωσε το «τριφύλλι», που στο ξεκίνημα του ματς έχασε πέναλτι με τον Σφιντέρσκι και στο δεύτερο μέρος είχε δοκάρι με τον Τετέ.

Στο μυαλό του κόουτς

Με 4-3-3 παρέταξε την ομάδα του ο Άνες Μράβατς, που επέλεξε τον Έλμποργκ και τους Στρίγκερ, Γιάνσον, Τζούριτς και Μπουσανέλο στην άμυνα. Τριάδα στα χαφ οι Ρόσενγκρεν, Μπουσούλατζις και Σκόγκμαρ, με τους Εκόνγκ, Χαξαμπάνοβιτς και Μπόλιν.

Ο δε Ράφα Μπενίτεθ επέλεξε 4-2-3-1, με τον Λαφόν στο τέρμα και τους Κώτσιρα, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά και Κυριακόπουλο στα μετόπισθεν. Τσιριβέγια-Σιώπης βρέθηκαν στον άξονα, με Τετέ, Τζούριτσιτς και Ζαρουρί πίσω από τον Σφιντέρσκι.

Το ματς

Οι γηπεδούχοι μπήκαν πιο δυνατά στο ματς, με τον Ρόσενγκρεν να δοκιμάζει το πόδι του έξω από την περιοχή στο όγδοο λεπτό μα να μην μπορεί να νικήσει τον Λαφόν, που απέκρουσε.

Ο Γάλλος τερματοφύλακας σταμάτησε δευτερόλεπτα αργότερα την κεφαλιά του Τζούριτς που κόντραρε στα σώματα, με τους «πράσινους» να ανεβάζουν ρυθμό σταδιακά και να κερδίζουν πέναλτι με τον Σφιντέρσκι στο 18’. Ωστόσο, ο Πολωνός εκτέλεσε κάκιστα, με τον Έλμποργκ να μπλοκάρει εύκολα...

Στο 32’, ο Κυριακόπουλος εκτέλεσε έξω από την περιοχή μα βρήκε ξανά σε ετοιμότητα τον τερματοφύλακα των Σουηδών, ενώ στο 38’ οι παίκτες της Μάλμε βγήκαν 3v1 αλλά ο Εκόνγκ δεν έκανε καλή πάσα, με τον Πάλμερ-Μπράουν να απομακρύνει.

Το σουτ του Χαξαμπάνοβιτς στο 40’ δεν ανησύχησε τον Λαφόν, με τον Έλμποργκ να μπλοκάρει το σουτ του Τετέ δύο λεπτά αργότερα. Στο 44’, μια αδράνεια στην άμυνα του Παναθηναϊκού έδωσε την ευκαιρία στον Γιόνσον να απειλήσει, όμως ο γκολκίπερ του «τριφυλλιού» αποσόβησε τον κίνδυνο.

Το ματς ήταν ισορροπημένο στο δεύτερο ημίχρονο, με τους «πράσινους» να κερδίζουν μέτρα σταδιακά και να αγγίζουν το γκολ με εκπληκτικό σουτ του Τετέ στο 67’ το οποίο κατέληξε στη συμβολή των δοκαριών.

Τρία λεπτά αργότερα ο Κυριακόπουλος απείλησε με σουτ που κόντραρε και πέρασε λίγο εκτός εστίας, ενώ η προσπάθεια του Τζούριτσιτς στο 76’ ήταν άστοχη.

Εντέλει, τα πάντα κρίθηκαν στο 85’. Μετά την μπαλιά του Κυριακόπουλου και κόντρες μέσα στην περιοχή, η μπάλα στρώθηκε στον Τζούριτσιτς που με σουτ που βρήκε σε αντίπαλο, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, χαρίζοντας στον Παναθηναϊκό τους τρεις βαθμούς.

MVP: Ο Φίλιπ Τζούριτσιτς ήταν ο άνθρωπος της τελευταίας στιγμής για τον Παναθηναϊκό, καθώς στο 85ο λεπτό σημείωσε το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση. Συνολικά απειλητικός ο Σέρβος, που είχε ευκαιρία να σκοράρει και νωρίτερα.

Η... σφυρίχτρα: Μπόλικες κίτρινες κάρτες από το 40’ και μετά από τον Γουόλς, που στο 18’ έδειξε άμεσα τη λευκή βούλα στο μαρκάρισμα στον Σφιντέρσκι αλλά προκάλεσε παράπονα από πλευράς Παναθηναϊκού μετά το τράβηγμα στον Πάντοβιτς στο 63’.

Οι ενδεκάδες των ομάδων

Μάλμε (Ά. Μράβατς): Έλμποργκ, Στρίγκερ, Γιάνσον,Τζούριτς, Μπουσανέλο, Ρόσενγκρεν (90+2’ Λεβίτσκι), Μπουσούλατζιτς (65’ Μπεργκ), Σκόγκμαρ, Εκόνγκ (65’ Σουμά), Χαξαμπάνοβιτς, Μπόλιν (82’ Βέκια)

Στον πάγκο: Όλσεν, Πέρσον, Γ. Κάρλσον, Κρίστιανσεν, Όλσον, Πάλατς, Λούντμπεργκ, Β. Κάρλσον

Παναθηναϊκός (Ρ. Μπενίτεθ): Λαφόν, Κώτσιρας, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Σιώπης (60’ Τσέριν), Τζούριτσιτς, Τετέ (82’ Μπακασέτας), Ζαρουρί, Σφιντέρσκι (46’ Παντοβιτς)

Στον πάγκο: Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Ίνγκασον, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Μπρέγκου

Διαιτητής: Γουόλς (Σκωτία)

Βοηθοί: Κόνορ, ΜακΦάρλεϊν (Σκωτία)

4ος: Γκρέιαμ (Σκωτία)

VAR: Κλάνσι, ΜακΛιν (Σκωτία)

