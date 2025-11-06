Η ΑΕΚ έκανε τα πάντα για να κερδίσει, όμως ούτε αυτό ήταν αρκετό για να καταφέρει να πάρει τους τρεις βαθμούς απέναντι στη Σάμροκ Ρόβερς, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Conference League (1-1).

Με έντονα παράπονα από τη διαιτησία, αλλά και χωρίς ορθολογικό επιθετικό παιχνίδι, η Ένωση δεν κέρδισε μία από τις «must win» αναμετρήσεις της, με αποτέλεσμα ο ξεκάθαρος στόχος της 8άδας να απομακρύνεται επικύνδηνα.

Στο 21ο λεπτό ο διαιτητής Μουνουέρα έδειξε την άσπρη βούλα σε μία φάση που ο επιθετικός των Ιρλανδών, ΜακΓκόβερν, μοιάζει να πέφτει μόνος του και όχι από το μαρκάρισμα του Μαρίν, με τον Μπερκ να ανοίγει το σκορ. Οι «κιτρινόμαυροι» είχαν τον απόλυτο έλεγχο του παιχνιδιού χωρίς όμως να μπορέσουν να δημιουργήσουν απειλητικές φάσεις για την εστία του ΜακΓκίντι που ηττήθηκε μονάχα από το πέναλτι του Γιόβιτς στο 90ο λεπτό. Έτσι η ΑΕΚ φτάνει τους τέσσερις, ενώ η Σάμροκ πανηγύρισε τον πρώτο της βαθμό στη διοργάνωση.

Στο μυαλό του κόουτς:

Ο Μάρκο Νίκολιτς επέλεξε να αγωνιστεί η ΑΕΚ με το συνηθισμένο πλέον 4-2-3-1, με τον Στρακόσια κάτω από τα δοκάρια. Στην άμυνα αγωνίστηκαν οι Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί και Ρότα. Στα χαφ οι Μαρίν-Πινέδα με τον Μάνταλο σε έναν πιο ελεύθερο ρόλο μπροστά τους. Αριστερά τοποθετήθηκε ο Κουτέσα, δεξιά ο Γκατσίνοβιτς και στην κορυφή ο Γιόβιτς.

Από την άλλη πλευρά ο Στίβεν Μπράντλεϊ επέλεξε το 3-5-2 με τον ΜακΓκίντι στο τέρμα. Τριάδα στην άμυνα αγωνίστηκαν οι Γκρέις, Λόπες και Κλίρι. Ο Μάθιους ανέλαβε την αριστερή πλευρά, ο Ο' Σάλιβαν τη Δεξιά, με τους Μάλεϊ, Γουάτς και Νάτζεντ να μπαίνουν στα χαφ, με τους Μπερκ και ΜακΓκόβερν να αποτελούν το επιθετικό δίδυμο των Ιρλανδών.

Το ματς:

Η ΑΕΚ μπήκε με φόρα και όρεξη στην αναμέτρηση, κλείνοντας απευθείας την Σάμροκ Ρόβερς στα καρέ της, χωρίς όμως να δημιουργήσει κάποια επικίνδυνη φάση για τα καρέ του ΜακΓκίντι.

Οι Ιρλανδοί άντεξαν στην πίεση και στην πρώτη τους επιθετική προσπάθεια πήραν προβάδισμα στο σκορ.

Στο 17ο λεπτό ο ΜακΓκόβερν έφυγε στον κενό χώρο και μπήκε μέσα στην περιοχή της Ένωσης. Εκεί μονομάχησε με τον Μαρίν και βρέθηκε στο χορτάρι με τον διαιτητή να δείχνει την άσπρη βούλα. Το VAR κάλεσε τον διαιτητή για να ξαναδεί τη φάση, καθώς ο παίκτης της Σάμροκ Ρόβερς από τα ριπλέι φαινόταν να πέφτει μόνος του. Ο Μουνουέρα δεν άλλαξε γνώμη και ο Μπερκ από τα 11 βήματα νίκησε

Η Ένωση συνέχισε να κρατάει την μπάλα στα πόδια της και έψαξε αμέσως την ισοφάριση. Η πρώτη αξιόλογη «κιτρινόμαυρη» ευκαιρία ήρθε στο 27ο λεπτό. Ο Μαρίν έκανε ένα γλυκό γέμισμα προς τον Κουτέσα, ο Ελβετός όμως δεν έβαλε σωστά το πόδι του από ευνοϊκή θέση, με την μπάλα να περνάει απευθείας άουτ.

Η τεράστια χαμένη ευκαιρία για την ΑΕΚ ήρθε στο 39ο λεπτό. Ο Πήλιος με μία μπαλιά διαβήτη άνοιξε την άμυνα των Ιρλανδών και έβγαλε τον Γκατσίνοβιτς σε θέση βολής. Ο Σέρβος κοντρόλαρε με δεξί, εκτέλεσε με το αριστερό, χωρίς όμως να βρει εστία από τρομερά πλεονεκτική θέση.

Ο Γκατσίνοβιτς σαν να πείσμωσε και μόλις ένα λεπτό αργότερα στο 40' δοκίμασε το μακρινό σουτ, με την μπάλα να περνάει δίπλα από το δεξί κάθετο δοκάρι του Ιρλανδού κίπερ.

Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου η ΑΕΚ έφτασε στην ισοφάριση, όμως ο σκόρερ Γιόβιτς ήταν εκτιθέμενος με το τέρμα του να ακυρώνεται ως οφσάιντ. Ο Μάνταλος εκτέλεσε το φάουλ, ο Μουκουντί πήρε μία εξαιρετική κεφαλιά, με τον ΜακΓκίντι να αποκρούει εντυπωσιακά. Στη συνέχεια της φάσης ο Σέρβος έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα, όμως από θέση οφσάιντ.

Η Ένωση στο δεύτερο 45λεπτο ήταν με το μαχαίρι στα δόντια και έβαλε ολόκληρη την Σάμροκ μέσα στο τέρμα της. Στο 52' ο Πινέδα από ιδανικό σημείο εκτέλεσε, εκεί όμως η ιρλανδική άμυνα με αυτοθυσία έπεσε πάνω του και ο Κλίρι έδιωξε με τρομερό τάκλιν σε κόρνερ.

Οι «κιτρινόμαυροι» δεν έβγαζαν το πόδι από το γκάζι και στο 54ο λεπτό ο Κοϊτά με ένα από τα γνωστά του σουτ-δυναμίτες, ανάγκασε τον ΜακΓκίντι να διώξει δύσκολα με τις γροθιές του.

Ο πολιορκία συνεχίστηκε χωρίς όμως αποτέλεσμα. Στο 63ο λεπτό ο Πιερό μετά από μονομαχίες μέσα στην αντίπαλη περιοχή, έστρωσε την μπάλα στον Γκατσίνοβιτς και ο Σέρβος έχοντας ολόκληρο το τέρμα στο έλεος του στόχευσε τον Ιρλανδό τερματοφύλακα, περίπου από το σημείο του πέναλτι.

Με την ΑΕΚ να αδυνατεί να βρει δίχτυα το λάθος του Γκραντ της έδωσε μία χρυσή ευκαιρία για να σκοράρει. Ο αμυντικός των Ιρλανδών σε μία μονομαχία με τον Μάνταλο βρήκε την μπάλα με το χέρι με τον διαιτητή να δείχνει την άσπρη βούλα. Ο VAR βέβαια κάλεσε τον Μουνουέρα να το ξαναδεί στο on filed review, για πιθανό επιθετικό φάουλ του αρχηγού της ΑΕΚ. Ο Ισπανός δεν άλλαξε γνώμη, με τον Γιόβιτς να πυροβολεί για το 1-1 στο 90ο λεπτό.

Όσο και αν προσπάθησε η Ένωση δεν κατάφερε να φτάσει στην ολική ανατροπή, με το 1-1 να παραμένει μέχρι τέλους.

ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος (90' Περέιρα), Πινέδα, Μαρίν (46' Πιερό), Κουτέσα (46' Κοϊτά), Γκατσίνοβιτς (90' Βίντα), Μάνταλος, Γιόβιτς.

Σάμροκ: ΜακΓκίντι, Κλίρι, Λόπες, Γκρέις, Οσάλιβαν, Μάθιους (46' Γκραντ), Μάλι (72' Κλαρκ), Νάγκεντ, Γουάτς (46' Μπάρετ), ΜακΓκόβερν (68' Μαντρόιου), Μπερκ (46' ΜακΈνεφ).

MVP: Ο Πινέδα για ακόμη μία φορά ήταν ασταμάτητος στη μεσαία γραμμή της ΑΕΚ με τους Ιρλανδούς να προσπαθούν με κάθε νόμιμο και παράνομο τρόπο να τον σταματήσουν.

Η σφυρίχτρα: Θάλασσα τα έκανε ο Μουνουέρα με το τραγικό πέναλτι που έδωσε στην Σάμροκ Ρόβερς, παρά την παρέμβαση του VAR, ενώ γενικότερα η διαιτησία του ήταν εκνευριστική αφήνοντας τις καθυστερήσεις και το σκληρό παιχνίδι των ιρλανδών.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.