Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τη Γιουνγκ Μπόις στην Τούμπα στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του Europa League και θέλει να πάρει την πρώτη του νίκη στην έδρα του στη φετινή League Phase.

Γνωστή έγινε η ενδεκάδα των «ασπρόμαυρων» με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να δίνει φανέλα βασικού στους Βολιάκο και Μπιάνκο, όπως και στον Ντεσπόντοφ στο δεξί «φτερό» της μεσοεπιθετικής γραμμής.

Παρακολουθείστε ΕΔΩ LIVE την εξέλιξη του αγώνα

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Κένι, Μπάμπα, Μπιάνκο, Μεϊτέ, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Ντεσπόντοφ, Γιακουμάκης.

Στον πάγκο: Παβλένκα, Μοναστηρλής, Λόβρεν, Τσάλοβ, Πέλκας, Ζίβκοβιτς, Ιβανούσετς, Σάστρε, Οζντόεβ, Τέιλορ, Τσοπούρογλου, Μύθου.

Η ενδεκάδα της Γιουνγκ Μπόις: Κέλερ - Γιάνκο, Ζουκρού, Λοπέρ, Χατζάμ - Ραβέλοσον, Γκίγκοβιτς - Φάσναχτ, Σάντσες, Βιρτζίνιους - Κόρντοβα

