Ραντεβού για νέα συνάντηση με τη Θέλτα έδωσε ο ΠΑΟΚ. Ο «δικέφαλος του Βορρά» θα μονομαχήσει -ξανά- φέτος με την ισπανική ομάδα, αφού έπεσε πάνω της στα playoffs του Europa League. Το πρώτο ματς θα διεξαχθεί στην Τούμπα στις 19 Φεβρουαρίου και ο επαναληπτικός στο «Μπαλαΐδος» στις 26 Φεβρουαρίου.

Οι δύο ομάδες είχαν τεθεί αντιμέτωπες στις 2 Οκτωβρίου του 2025 στην Ισπανία για τη 2η αγωνιστική της League Phase, με τη Θέλτα να παίρνει τη νίκη με σκορ 3-1. Οι Θεσσαλονικείς είχαν προηγηθεί στο πρώτο μέρος με τον Γιακουμάκη, ωστόσο, γνώρισαν την ισοφάριση στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου από τον Άσπας και στο δεύτερο κατέρρευσαν, με τους Ιγκλέσιας και Σβέντεμπεργκ να βρίσκουν δίχτυα.

Η Θέλτα ιδρύθηκε το 1923, έχει χρώματα το μπλε, το άσπρο και το κόκκινο και έδρα το «Μπαλαΐδος», χωρητικότητας 24.870 θέσεων. Δεν έχει κατακτήσει κάποιο τρόπο εντός των συνόρων, αλλά εκτός και συγκεκριμένα το Ιντερτότο το 2000. Η ισπανική ομάδα είναι στην 104η θέση στην κατάταξη των ομάδων της UEFA.

Οι Ισπανοί είναι στην 7η θέση της La Liga με 32 βαθμούς, ισοβαθμώντας με την 6η Μπέτις και τις θέσεις που εξασφαλίζουν ευρωπαϊκό εισιτήριο, μετρώντας οκτώ νίκες, ισάριθμες ισοπαλίες και πέντε ήττες. Πριν τα ματς με τον ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας στις 14/02 την Εσπανιόλ και ενδιάμεσα έχει να παίξει στην έδρα της με τη Μαγιόρκα (22/02). Στο Κύπελλο αποκλείστηκε στη φάση των «32» από την Αλμπαθέτε: το παιχνίδι ήρθε ισόπαλο 2-2 και στη διαδικασία των πέναλτι η Θέλτα ηττήθηκε με 3-0. Στη League Phase ήταν 16η με απολογισμό τέσσερις νίκες, μία ισοπαλίες και τρεις ήττες.

Προπονητής της ομάδας είναι ο Κλαούντιο Χιράλντεθ. Οι παίκτες με τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία στο ρόστερ της είναι ο δεξιός μπακ ο Όσκαρ Μινγκέθα και ο μεσοεπιθετικός Φερ Λόπεθ, αλλά αυτός που δεσπόζει στο ρόστερ είναι ο 38χρονος Ιάγκο Άσπας. Ξεχωρίζει φέτος ο Μπόρχα Ιγκλέσιας (10 γκολ σε La Liga και Europa League) στην κορυφή της επίθεσης, όπως και ο πολύπειρος ακραίος αμυντικός Μάρκος Αλόνσο, ενώ στο ρόστερ της έχει και τον 23χρονο άλλοτε χαφ της Μπαρτσελόνα, Ιλάις Μορίμπα.

Η προϊστορία της Θέλτα με ελληνικές ομάδες:



19/10/1999 Άρης-Θέλτα 2-2 Κύπελλο UEFA (2ος γύρος)

(44' Αντριόλι, 68' Κυζερίδης - 41', 42' Καρπίν)

05/11/1999 Θέλτα-Άρης 2-0 Κύπελλο UEFA (2ος γύρος)

(66' Τζόροβιτς, 90' Τούρντο)

29/09/2016 Θέλτα-Παναθηναϊκός 2-0 Europa League (φάση ομίλων)

(84' Γκουιντέτι, 89' Βας)

09/12/2016 Παναθηναϊκός-Θέλτα 0-2 Europa League (φάση ομίλων)

(4' Γκουιντέτι, 76' Ορεγιάνα)

02/10/2025 Θέλτα-ΠΑΟΚ 3-1 (league stague)

(45'+2' Άσπας, 53' Ιγκλέσιας, 70' Σβέντεμπεργκ - 37' Γιακουμάκης)

