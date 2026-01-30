Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημέρωσε επίσημα για το φινάλε της συνεργασίας με τον Ντάνιελ Μαντσίνι, ο οποίος βρισκόταν στην ομάδα από τον χειμώνα του 2023.



Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός θα έχει να επιδεικνύει στο βιογραφικό του την κατάκτηση του Κυπέλλου του 2024 με την πράσινη φανέλα και συμπλήρωσε περισσότερες από 100 συμμετοχές με το κλαμπ.

Πιθανότερος προορισμός του αυτή τη στιγμή παρουσιάζεται η Κύπρος…



Αναλυτικά :



H ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Ντάνιελ Μαντσίνι. Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός εντάχθηκε στο ρόστερ του Τριφυλλιού τον Ιανουάριο του 2023.



Στην τριετή παραμονή του βοήθησε την προσπάθεια της ομάδας και πανηγύρισε την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας το 2024. Κατέγραψε 108 συμμετοχές και 6 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.



Ντάνιελ, σε ευχαριστούμε και σου ευχόμαστε ο,τι καλύτερο στα επόμενα βήματα της καριέρας σου!

