Euroleague: Κυρίαρχος Ολυμπιακός, ισοπέδωσε την Μπάγερν στο Μόναχο

Κυρίαρχος Ολυμπιακός, πανηγύρισε επιβλητική νίκη στο Μόναχο. Πραγματοποιώντας πολύ καλή εμφάνιση στις δύο πλευρές του παρκέ, φτιάχνοντας διψήφιες υπέρ του διαφορές από τη δεύτερη περίοδο και έχοντας τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα καθ’ όλη τη διάρκειά του, οι Πειραιώτες πήραν την άνετη νίκη με , για την 6η αγωνιστική της Ευρωλίγκας.

Έτσι, ο Ολυμπιακός πήρε δεύτερο συνεχόμενο «διπλό», μετά από εκείνο της προηγούμενης εβδομάδας στο Βελιγράδι κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, βελτιώνοντας το ρεκόρ του σε 4-2! Στα θετικά η επιστροφή των Φουρνιέ και Γουόκαπ σε παιχνίδι Ευρωλίγκας, αλλά και η παρουσία του ΜακΚίσικ, ο οποίος αγωνίστηκε για πρώτη φορά στη φετινή σεζόν, προσφέροντας πολλά στην ομάδα του Μπαρτζώκα.

Το ματς:

Με Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Γουόρντ, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ ξεκίνησε το παιχνίδι ο Γιώργος Μπαρτζώκας, έχοντας διαθέσιμο για πρώτη φορά στη φετινή σεζόν τον ΜακΚίσικ, αλλά μην μπορώντας να υπολογίζει στις υπηρεσίες των Παπανικολάου, Έβανς, Φαλ και αφήνοντας εκτός δωδεκάδας Λαρεντζάκη και Νετζήπογλου. Από την άλλη, ο Γκόρντον Χέρμπερτ είδε τον Γιόβιτς να επιστρέφει στην δράση, έχοντας εκτός τους Φόιγκτμαν, Γιοκουμπάιτις, Χάρις, Ραντάνοφ και τον νεοφερμένο Ντίνγουιντι.



Η αναμέτρηση ξεκίνησε με την Μπάγερν να προηγείται με 7-4, με τον Ομπστ να έχει όλους τους πόντους της, ενώ ο Ολυμπιακός πήρε το πρώτο του προβάδισμα (7-8), με ένα κάρφωμα του Βεζένκοφ. Ο Γουόρντ σκόραρε σε αιφνιδιασμό για το 7-10, ενώ ο Ντόρσεϊ ξεκίνησε ξανά «καυτός», φτάνοντας από νωρίς τους 7 προσωπικούς πόντους και βάζοντας τον Ολυμπιακό μπροστά με 15-11. Ο Μιλουτίνοφ με το πρώτο του καλάθι έκανε το 13-18, ο Χολ μετά από υπέροχη ασίστ του Γουόκαπ διατήρησε τους Πειραιώτες στο +8, ενώ ο Βεζένκοφ διαμόρφωσε το 15-23 της πρώτης περιόδου, με την ομάδα του Μπαρτζώκα να μην έχει κάνει ούτε ένα λάθος!



Νιλικίνα, Φουρνιέ και Πίτερς πάτησαν παρκέ για πρώτη φορά με την έναρξη του δεύτερου δεκαλέπτου, με τον τελευταίο να ευστοχεί σε τρίποντο και να δίνει στον Ολυμπιακό το πρώτο διψήφιο προβάδισμά του (15-26) στην βραδιά, ενώ λίγο αργότερα ευστόχησε με ταμπλό από κοντινή απόσταση, για το double score (15-30)! Με άμυνα υψηλότατου επιπέδου, ο Ολυμπιακός δεν επέτρεψε στην αντίπαλό του να βάλει καλάθι για σχεδόν 3,5 αγωνιστικά λεπτά στην περίοδο, ενώ ο Νιλικίνα βρήκε τους πρώτους πόντους του με τρίποντο, διαμορφώνοντας το 19-35! Ο ΜακΚίσικ μπήκε στο παρκέ και ευστόχησε σε τρίποντο για το 19-38, ενώ παράλληλα έδωσε ενέργεια και στην άμυνα! Μακ, Φουρνιέ και Ομπστ ευστόχησαν σε διαδοχικά τρίποντα για το 25-41, ενώ το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τον Γουόκαπ να ευστοχεί και εκείνος για τρεις, κάνοντας το 29-47, για έναν επιβλητικό Ολυμπιακό, ο οποίος έπαιζε εξαιρετικές άμυνες που είχε 13 ασίστ για μόλις 2 λάθη!



Η τρίτη περίοδος ξεκίνησε με τον Γουόρντ να ευστοχεί σε τρίποντο και με τον Γουόκαπ να σκοράρει με υπό πίεση floater για το 29-52, ενώ η Μπάγερν με συνεχόμενα τρίποντα των Γιόβιτς, Ομπστ και Μάικ, μείωσε σε 38-54. Ο Μάικ έκλεψε και σκόραρε με λέι απ για το 42-56, ενώ ο Βεζένκοφ έκοψε τη φόρα των γηπεδούχων, κάνοντας το 44-61 με καλάθι-φάουλ! Ο Ράταν-Μέις με τρίποντό του μείωσε σε 50-66, ενώ ο Ολυμπιακός έκλεισε το δεκάλεπτο όντας μπροστά με 69-52!



Ο Πίτερς «έγραψε» το 55-71 μετά από υπέροχη ασίστ του ΜακΚίσικ, ενώ ο Φουρνιέ απάντησε σε τρίποντο της Μπάγερν για το 60-76, με τους γηπεδούχους να κάνουν την τελευταία τους αντεπίθεση, πλησιάζοντας στους 12 (65-77) με τρίποντο του Γκιφάι. Ωστόσο, ο Ολυμπιακός «γκάζωσε» ξανά, με τον Βεζένκοφ να ευστοχεί σε συνεχόμενα τρίποντα και με τον Χολ να γίνεται διψήφιος με εντυπωσιακά του καρφώματα, επαναφέροντας την ομάδα του Μπαρτζώκα στο +20 (67-87), με 3 λεπτά να απομένουν για το φινάλε, πριν έρθει το τελικό 96-71, με δύο ακόμα τρίποντα από Βεζένκοφ και Ντόρσεϊ.

Τα δεκάλεπτα: 15-23, 29-47, 52-69, 71-96

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.