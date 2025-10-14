Euroleague: Η Εφές έσπασε την έδρα του Ολυμπιακού, 78-82 μέσα στο ΣΕΦ

Η Εφές εκμεταλλεύτηκε την αδυναμία του Ολυμπιακού να κρατήσει την ενέργειά του μέχρι το τέλος και νίκησε μέσα στο ΣΕΦ με 78-82 για την τέταρτη αγωνιστική της Euroleague. Φαινόταν ότι το ματς θα κριθεί στο τέλος, καθώς οι γηπεδούχοι δεν μπορούσαν να πάρουν διαφορά, έχοντας αρκετούς παίκτες σε μέτρια βραδιά.

Τους Νιλικίνα, Ντόρσεϊ, Γουόρντ, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ,επέλεξε για την αρχική του πεντάδα ο Γιώργος Μπαρτζώκας, ο οποίος είχε διαθέσιμη την ίδια δωδεκάδα που είχε και στο κυριακάτικο ντέρμπι του με τον Παναθηναϊκό, αφού Φουρνιέ, ΜακΚίσικ, Γουόκαπ έμειναν ξανά εκτός, μαζί με τους Έβανς και Φαλ. Από την άλλη, ο Ίγκορ Κοκόσκοφ επέλεξε τους Λάρκιν, Κορντινιέ, Βάιλερ-Μπαμπ, Οσμάνι και Παπαγιάννη, βλέποντας τους Λάρκιν και Ντόζιερ να επιστρέφουν και έχοντας για μοναδική απουσία αυτή του Πουαριέ.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τον Βεζένκοφ να μπλοκάρει τον Οσμάνι στην πρωτη επίθεση της Εφές και να βάζει μπροστά τον Ολυμπιακό με καλάθι-φάουλ στην άλλη πλευρά του παρκέ, εκμεταλλευόμενος μια άψογη ασίστ του Γουόρντ. Ο Ντόρσεϊ δεν άργησε να βάλει το πρώτο του τρίποντο για το 6-0, ενώ μετά από ένα καλάθι του Λάρκιν, ευστόχησε ξανά από μακριά, κάνοντας το 9-2 και αναγκάζοντας τον Κοκόσκοφ να πάρει πολύ νωρίς το πρώτο του τάιμ άουτ.

Ο «καυτός» στο ξεκίνημα Ντόρσεϊ ευστόχησε ξανά για τρεις, δίνοντας τον Ολυμπιακό το πρώτο του διψήφιο προβάδισμα (12-2), ενώ σκόραρε και με το πρώτο δίποντό του, για το 14-5. Σε εκείνο το σημείο η Εφές αντέδρασε, φτιάχνοντας σερί 10-0 και περνώντας μπροστά (14-15), χάρη σε συνεχόμενα καλάθια από Κορντινιέ και Λαρκιν, ενώ δύο ακόμα συνεχόμενα τρίποντα από Οσμάνι και Λάρκιν, έβαλαν τους φιλοξενούμενους μπροστά με 21-16. Ο Πίτερς με συνεχόμενα τρίποντά του μείωσε σε 22-23 και σε 25-26, πριν ο Τζόουνς διαμορφώσει με κάρφωμα στη λήξη το 25-28 της πρώτης περιόδου, με τους Παιρειώτες να έχουν 6/7 τρίποντα (3/4 ο Ντόρσεϊ και 3/3 ο Πίτερς)!

Η… βροχή τριπόντων συνεχίστηκε για τον Ολυμπιακό, με τον Γουόρντ να ισοφαρίζει σε 28-28. Ο Σβάιντερ έκανε το follow και πήρε καλάθι-φάουλ από τον Πίτερς για το 29-33, ενώ στη συνέχεια έβαλε δύο συνεχόμενα τρίποντα, δίνοντας στην Εφές διψήφιο προβάδισμά (31-41) για πρώτη φορά στη βραδιά, ενώ ο Ολυμπιακός έχανε αμυντικά ριμπάουντ. Βεζένκοφ, Παπανικολάου και Γουόρντ έβαλαν μία και έχασαν μία βολή, μειώνοντας σε 36-41, ενώ ο αρχηγός του Ολυμπιακού έβαλε το όγδοο τρίποντο της ομάδας του (8/13), για το 39-41, πριν ο Βεζένκοφ ισοφαρίσει με δύο βολές του. Ο Νιλικίνα με συνεχόμενους πόντους του έβαλε τους «ερυθρόλευκους» μπροστά (45-43), ο Λάρκιν ευστόχησε με ταμπλό σε τρελό τρίποντο για το 45-46, ενώ ο Βεζένκοφ έφτασε τους 12, για να διαμορφώσει το 51-48 του πρώτου ημιχρόνου.

Το τρίτο δεκάλεπτο ξεκίνησε με δύσκολο καλάθι του Γουόρντ και κλέψιμο-κάρφωμα στον αιφνιδιασμό του Νιλικίνα για το 55-48, ενώ ο πρώτος έφτασε τους 12 πόντους μαζί με 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ, διαμορφώνοντας το 57-50. Ο Σβάιντερ με τρίποντο μείωσε και ο Ντόζιερ έκανε το 57-55, πριν ο Λάρκιν μειώσει στον πόντο (59-58) με τέταρτο (4/4) τρίποντό του στο παιχνίδι. Ο Σβάιντερ με δικό του τρίποντο έβαλε μπροστά την Εφές με 61-59, αλλά ο Μιλουτίνοφ με 5 συνεχόμενους πόντους του έδωσε ξανά το μικρό προβάδισμα στον Ολυμπιακό (64-61). Ο Πίτερς με έβαλε τους «ερυθρόλευκους» στο +6 (67-61), πριν οι φιλοξενούμενοι ισοφαρίσουν για το 67-67 της τρίτης περιόδου.

Οι δύο ομάδες έμειναν χωρίς καλάθι για σχεδόν 3 αγωνιστικά λεπτά στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου, πριν ο Λι κάνει αντιαθλητικό φάουλ στον Οσμάνι, με την Εφές να ξεφεύγει με 67-70. Ο Χολ με alley-oop κάρφωμα από ασίστ του Γουόρντ μείωσε σε 69-70 και με βολές του έβαλε ξανά μπροστά τον Ολυμπιακό (71-70), ενώ ο Πίτερς πατώντας τη γραμμή του τριπόντου έκανε το 73-70.

Ο Οσμάνι έφτασε τους 12 για να μειώσει ξανά στον πόντο και ο Ντόζιερ ισοφάρισε, ενώ έχοντας μπει στην τελική ευθεία, ο Κορντινιέ με συνεχόμενους πόντους του έβαλε την Εφές μπροστά με 79-78, ο Ντόρσεϊ αστόχησε και ο Ντόζιερ με βολές έκανε το 78-81, ενώ ο Βεζένκοφ δεν μπόρεσε να βάλει τρίποντο ισοφάρισης στα τελευταία δευτερόλεπτα, με την Εφές να παίρνει τη νίκη με 82-78.

Τα δεκάλεπτα: 25-28, 51-48, 67-67, 78-82

