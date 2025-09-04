Ο Άλπερεν Σένγκουν έχει εξελιχθεί στο απόλυτο πρόσωπο της Τουρκίας στο EuroBasket 2025, με τις εμφανίσεις του να εντυπωσιάζουν σε κάθε ματς. Μετά την παράσταση που έδωσε απέναντι στη Σερβία, η FIBA δεν έχασε την ευκαιρία να τον αποθεώσει με έναν ξεχωριστό τρόπο.

Σε ανάρτηση στα social media, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Μπάσκετ έγραψε: «Όχι baby Jokic, να τον λέτε Daddy Sengun», δίνοντας έτσι μια νέα διάσταση στο παρατσούκλι που ακολουθεί τον 23χρονο σέντερ των Χιούστον Ρόκετς.

Ο Σένγκουν είχε χαρακτηριστεί πέρυσι στο ΝΒΑ ως «baby Jokic», λόγω των ομοιοτήτων του με τον Νίκολα Γιόκιτς στο στυλ παιχνιδιού και την ικανότητα να δημιουργεί για τους συμπαίκτες του. Ωστόσο, η FIBA με το viral post της ουσιαστικά επιβεβαίωσε ότι ο Τούρκος αστέρας έχει πάψει να είναι το «παιδί» και πλέον λογαριάζεται ως «πατέρας», χάρη στις ώριμες και ηγετικές του εμφανίσεις.

