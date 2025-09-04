Ισπανία-Ελλάδα: Αποχαιρετά την Κύπρο με κρίσιμο τελικό πρωτιάς η Εθνική

Αποχαιρετά την Κύπρο με κρίσιμο τελικό πρωτιάς η Εθνική. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη τίθεται απόψε (21:30) αντιμέτωπη με την Ισπανία, ψάχνοντας τη νίκη, η οποία σε περίπτωση που έρθει, θα της χαρίσει και την πρωτιά στον 3ο όμιλο του Ευρωμπάσκετ 2025.

Δύο μέρες πριν, η Εθνική μας γνώρισε την πρώτη ήττα της στη φετινή διοργάνωση, χάνοντας με 80-77 από τη Βοσνία. Χωρίς τους Γιάννη Αντετοκούνμπο και Γιαννούλη Λαρεντζάκη, οι οποίοι επιλέχθηκε να προφυλαχθούν αλλά θα είναι κανονικά διαθέσιμοι απόψε, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη πλήρωσε τα πολλά λάθη και τα χαμένα αμυντικά ριμπάουντ της, αφού παρά την αντεπίθεση που έκανε μπαίνοντας στην «τελική ευθεία» του αγώνα, δεν κατάφερε να ανατρέψει την εις βάρος της κατάσταση και γνώρισε την ήττα.

Έτσι, το αποψινό παιχνίδι με τους αποδυναμωμένους σε σύγκριση με προηγούμενες διοργανώσεις, αλλά πάντα κάτι περισσότερο από υπολογίσιμη δύναμη, Ισπανούς, έχει πάρει χαρακτήρα τελικού όσον αφορά την πρώτη θέση του ομίλου. Από πλευρά της, η Ισπανία βρίσκεται στην τρίτη θέση με ρεκόρ 2-2, αφού ηττήθηκε στην πρεμιέρα της από τη Γεωργία (83-69), ενώ στη συνέχεια νίκησε Βοσνία (88-67) και Κύπρο (91-47), πριν χάσει από την Ιταλία (67-63).

Όσον αφορά τα σενάρια, σε περίπτωση νίκης, όπως γράψαμε και παραπάνω, η Εθνική μας θα τερματίσει στην πρώτη θέση του ομίλου. Σε περίπτωση ήττας όμως, έρχονται τα… μπλεξίματα, αφού μπορεί να τερματίσει είτε στη δεύτερη είτε στην τέταρτη θέση, κάτι που θα σημαίνει ότι το μετέπειτα μονοπάτι της θα δυσκολέψει αρκετά.



Θα είναι δεύτερη σε περίπτωση που η ήττα της συνδυαστεί με νίκη της Βοσνίας επί της Γεωργίας, ενώ αν η Γεωργία είναι εκείνη που θα πάρει τη νίκη, τότε η Εθνική μας θα τερματίσει τέταρτη.



«Τελικός δεν είναι το ματς με την Ισπανία, γιατί αν χάσουμε δεν αποκλειόμαστε. Όμως είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για εμάς, θέλουμε να το κερδίσουμε. Όπως ήταν πολύ σημαντική και η πρεμιέρα. Θα είναι όλα τα παιδιά έτοιμα και θα προετοιμαστούμε κατάλληλα γι' αυτό το παιχνίδι», δήλωσε μεταξύ άλλων ενόψει της αποψινής αναμέτρησης ο Βασίλης Σπανούλης, με τον Κώστα Παπανικολάου να προσθέτει: «Είναι παγίδα να δεις το παιχνίδι διαφορετικά από ό,τι πρέπει. Είναι ένα παιχνίδι πρώτης θέσης κι αυτό τα λέει όλα. Ανεξάρτητα από προϊστορία ή οτιδήποτε. Θέλουμε να κερδίσουμε για να είμαστε πρώτοι, δεν υπάρχουν εδώ ούτε παιχνίδια εκδίκησης, ούτε τίποτα. Είναι δύο ομάδες που θα παλέψουν για τη νίκη».

Η πιο πρόσφατη συνάντηση της Εθνικής μας με την Ισπανία ήταν το περσινό καλοκαίρι για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, όταν είχαμε ηττηθεί με 84-77 για την πρώτη φάση των ομίλων.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.