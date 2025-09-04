Οι τρεις δρόμοι της Εθνικής στο Ευρωμπάσκετ

Η τελευταία μέρα της πρώτης φάσης του Ευρωμπάσκετ θα κρίνει την κατάταξη της Εθνικής ομάδας στον τρίτο όμιλο, αλλά θα καθορίσει και το μονοπάτι της για τη συνέχεια της διοργάνωσης, στη φάση των νοκ άουτ. Το sport-fm παρουσιάζει τις τρεις διαφορετικές διαδρομές που μπορεί να ακολουθήσει η ελληνική ομάδα, ανάλογα με τη θέση που θα τερματίσει στο γκρουπ της.

Η ελληνική ομάδα θα τερματίσει στην κορυφή του γκρουπ με νίκη επί της Ισπανίας, ανεξάρτητα από κάθε άλλο αποτέλεσμα. Σε αυτή την περίπτωση, θα παίξει την Κυριακή στους «16» με τον τέταρτο του ομίλου του Κατοβίτσε. Αν θεωρήσουμε δεδομένο ότι η Γαλλία και η Πολωνία θα νικήσουν Βέλγιο και Ισλανδία που είναι παντελώς αδιάφορες, τότε ο τέταρτος του γκρουπ θα προκύψει από τον ηττημένο του Ισραήλ-Σλοβενία, που γίνεται την Πέμπτη στις 18:00. Στο σενάριο αυτό, δηλαδή που η Ελλάδα είναι πρώτη, εφόσον καταφέρει να προκριθεί στα προημιτελικά, θα συναντήσει στους «8» το νικητή πιθανότατα ανάμεσα στην οικοδέσποινα Λετονία και τη Λιθουανία. Εφόσον καταφέρει να περάσει και αυτό το εμπόδιο φτάνοντας στην τετράδα για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια, τότε στα ημιτελικά θα βρει πιθανότατα την Τουρκία, η οποία θα έχει εύκολο έργο στους «16» απέναντι στη Σουηδία και στους «8» θα παίξει με το νικητή ανάμεσα στον τρίτο του ομίλου της Ελλάδας (η ελληνική ομάδα ΔΕΝ μπορεί να είναι τρίτη σε κανένα σενάριο) και τον δεύτερο του τέταρτου γκρουπ, που μπορεί να είναι οποιαδήποτε εκ των Γαλλίας, Ισραήλ, Πολωνίας και Σλοβενίας.

Αν η ελληνική ομάδα ηττηθεί από την Ισπανία, τότε θα είναι είτε δεύτερη, είτε τέταρτη. Θα είναι δεύτερη, εφόσον η δική της ήττα συνδυαστεί με νίκη της Γεωργίας επί της Βοσνίας, που παίζουν στις 15:00. Εφόσον η Ελλάδα είναι δεύτερη, θα παίξει στους «16» με τον τρίτο του γκρουπ του Κατοβίτσε. Αυτός, με δεδομένο ότι η Γαλλία και η Πολωνία θα νικήσουν Βέλγιο και Ισλανδία (που είναι αδιάφορες), θα είναι α) η Σλοβενία εφόσον νικήσει το Ισραήλ ή β) η Γαλλία εφόσον το Ισραήλ νικήσει τη Σλοβενία. Παράλληλα, εφόσον η Ελλάδα είναι δεύτερη και ξεπεράσει στους «16» το εμπόδιο που θα βρει μπροστά της, τότε στα προημιτελικά θα παίξει με τη Γερμανία, που ως πρώτη στο δεύτερο γκρουπ θα έχει στους «16» εύκολο έργο κόντρα στην Πορτογαλία. Στην τετράδα, εφόσον περάσει τους Γερμανούς, θα συναντήσει πιθανότατα τη Σερβία.

Η Ελλάδα θα είναι τέταρτη στον όμιλο, εφόσον η δική της ήττα από την Ισπανία συνδυαστεί με νίκη της Βοσνίας επί της Γεωργίας. Σε αυτή την περίπτωση, θα παίξει στους «16» με τον πρώτο του ομίλου του Κατοβίτσε. Αυτός, πάντα υπό την προϋπόθεση ότι η Γαλλία και η Πολωνία θα νικήσουν Βέλγιο και Ισλανδία, θα είναι α) το Ισραήλ αν νικήσει τη Σλοβενία ή β) η Γαλλία αν νικήσει η Σλοβενία το Ισραήλ. Εφόσον η ελληνική ομάδα καταταγεί τέταρτη και ξεπεράσει το εμπόδιο στους «16», τότε στα προημιτελικά θα παίξει με την Σερβία, που αναμένεται στους «16» να αντιμετωπίσει τη Φινλανδία. Στα δε ημιτελικά, εφόσον φτάσει εκεί, θα συναντήσει πιθανότατα τη Γερμανία.

Η μόνη θέση στην οποία η Εθνική ομάδα δεν μπορεί να τερματίσει στο γκρουπ είναι η τρίτη και ο μόνος αντίπαλος που δεν μπορεί να συναντήσει στους «16» από το γκρουπ του Κατοβίτσε είναι η Πολωνία.

Σημειώνεται, τέλος, πως η Ελλάδα θα δώσει το νοκ άουτ για τους «16» την Κυριακή, σε κάθε περίπτωση. Αν τερματίσει πρώτη στον όμιλο και περάσει από το νοκ άουτ των «16», θα παίξει για τα προημιτελικά την Τρίτη, ενώ αν τερματίσει δεύτερη ή τέταρτη στον όμιλοι και περάσει το νοκ άουτ των «16», θα παίξει για τα προημιτελικά την Τετάρτη.

