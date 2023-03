EURO 2024 «Ειρήνη»: Το μήνυμα που έστειλαν στο Γουέμπλεϊ οι ποδοσφαιριστές της Αγγλίας και της Ουκρανίας

Συγκινητικές στιγμές στο Γουέμπλεϊ πριν την έναρξη της αναμέτρησης Αγγλία-Ουκρανία!



Λίγα λεπτά πριν από τη σέντρα στο ματς του τρίτου ομίλου των προκριματικών του Euro 2024, οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων παρατάχθηκαν στο κέντρο του αγωνιστικού χώρου, σηκώνοντας τη σημαία των φιλοξενούμενων πάνω στην οποία αναγραφόταν η λέξη «ειρήνη».







Μάλιστα κατά την ανάκρουση των εθνικών ύμνων των δύο χωρών, οι ποδοσφαιριστές της Ουκρανίας φορούσαν στους ώμους τους τις σημαίες της πατρίδας τους, θέλοντας να στείλουν ένα ηχηρό μήνυμα αιτούμενοι τον τερματισμό του πολέμου που μαίνεται εδώ και έναν χρόνο με τη Ρωσία.



Κεντρικά πρόσωπα, από την μεριά των Ουκρανών ήταν ο Μιχάιλο Μούντρικ, ο Ολεκσάνταρ Ζιντσένσκο και ο Βιτάλι Μικολένκο οι οποίοι αγωνίζονται στην Premier League με τις φανέλες της Τσέλσι, της Άρσεναλ και της Έβερτον αντίστοιχα.

England players unite with Ukraine players and show their support by holding up a Ukraine flag with 'PEACE' written on it. 🇺🇦❤️ pic.twitter.com/U3ZKYzGSjg