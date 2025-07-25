Αδίκησε τον εαυτό της και γνώρισε τον αποκλεισμό από τη φάση των προημιτελικών του Citi Open η Μαρία Σάκκαρη.

Το βράδυ της Παρασκευής (25/07), η Ελληνίδα τενίστρια έδωσε συνέχεια στις πολύ καλές της εμφανίσεις στο 500άρι τουρνουά της Ουάσινγκτον, ωστόσο, δεν μπόρεσε να πανηγυρίσει τη νίκη, χάνοντας τελικώς στις λεπτομέρειες με 2-0 σετ (6-4, 7-5) από την Έμα Ραντουκάνου μετά από έναν συναρπαστικό αγώνα διάρκειας 2 ωρών και έξι λεπτών.

Αρκετά «τρελός» ήταν ο ρυθμός στο πρώτο σετ, με τις δύο αθλήτριες να παίζουν επιθετικό τενίς και τα σέρβις γκέιμ να πηγαίνουν... περίπατο. Και αυτό, διότι, από τα συνολικά δέκα γκέιμς του σετ, τα πέντε κρίθηκαν στο Advantage, ενώ, σε ισάριθμα γκέιμς υπήρξε break! Η Σάκκαρη ήταν εκείνη που μπήκε πολύ δυνατά και συγκεντρωμένα στο ματς με αποτέλεσμα να προηγηθεί με 2-0. Η Ραντουκάνου απάντησε και έφερε γρήγορα το ματς στα ίσα (2-2), προτού, στη συνέχεια, η Βρετανίδα «σπάσει» το σερβίς της Μαρίας δύο ακόμη φορές για το υπέρ της 5-4, κατακτώντας λίγο αργότερα το σετ με σκορ 6-4 μετά από 63 λεπτά αγώνα.

Emma Raducanu hits an outrageous angled drop shot against Maria Sakkari in Washington.



Showing off. 🪄



pic.twitter.com/hm5RGVoDWI — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 25, 2025

Τελείως διαφορετικό ήταν το σκηνικό στο δεύτερο σετ, με τη Σάκκαρη να ξεκινά από τη θέση του σερβίς. Με ωραίους πόντους και εντυπωσιακή σταθερότητα στα χτυπήματά της, η Ελληνίδα κράτησε με σχετική άνεση τα δικά της γκέιμ, φτάνοντας στο πολυπόθητο break και στο υπέρ της 4-2, μετά από τέσσερα διαδοχικά break points!

Ωστόσο, η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη, καθώς, η Ραντοκάνου με αντεπίθεση διαρκείας ανέτρεψε την κατάσταση. Αρχικώς, έσπασε το σερβίς της Σάκκαρη μετά από από τέσσερα break point, προτού, ισοφαρίσει λίγο μετά σε 5-5 με love game. Μάλιστα, με την ψυχολογία στα... ύψη, η Αγγλίδα έκανε νέο break στην Ελληνίδα, με αποτέλεσμα να ολοκληρώσει μια τεράστια ανατροπή (7-5) με την κατάκτηση πέντε διαδοχικών γκέιμ.

