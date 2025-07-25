Στο στόχαστρο των Μπακς ο Καμ Τόμας

Μετά την αποδέσμευση του - ούτως η άλλως τραυματία - Ντέιμιαν Λίλαρντ φέτος το καλοκαίρι, οι Μιλγουόκι Μπακς ψάχνουν στην αγορά για έναν περιφερειακό παίκτη που θα αποτελέσει σημαντικό «αποκούμπι» του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο σκοράρισμα και θα προσφέρει πολύτιμες λύσεις στο επιθετικό κομμάτι της ομάδας.



Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Σαμ Κουίν του «CBS», τα «ελάφια», εξετάζουν την περίπτωση του Καμ Τόμας, ο οποίος και είναι restricted free agent από τους Μπρούκλιν Νετς, με τις δύο πλευρές να μην έχουν καταλήξει ακόμα σε συμφωνία για νέο συμβόλαιο.

Αυτό ακριβώς θέλει να εκμεταλλευτεί η ομάδα του Ουισκόνσιν, με τα δημοσιεύματα να αναφέρουν πως οι Μπακς ενδέχεται να ρίξουν στο... τραπέζι και το ενδεχόμενο της ανταλλαγής του Κάιλ Κούζμα, ώστε να πείσουν τους Νετς να προχωρήσει το trade.



Ο 23χρονος εκρηκτικός γκαρντ ταλαιπωρήθηκε φέτος από τραυματισμούς, μετρώντας μόλις 25 συμμετοχές. Ωστόσο, τα νούμερά του ήταν εξαιρετικά, καθώς, κατέγραψε 24 πόντους, 3,8 ασίστ και 3,3 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε 31 λεπτά συμμετοχής, έχοντας 35% στο τρίποντο και 43,8% στα εντός πεδιάς!

