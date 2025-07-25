Ο Παναθηναϊκός προετοιμάζεται εντατικά για τη ρεβάνς με τη Ρέιντζερς, ένα ματς κρίσιμο για την ευρωπαϊκή του πορεία, καθώς καλείται να ανατρέψει το 2-0 της πρώτης αναμέτρησης στη Γλασκώβη. Παράλληλα, στο «τριφύλλι» συνεχίζεται ο μεταγραφικός σχεδιασμός, με τη διοίκηση και το τεχνικό τιμ να αξιολογούν υποψήφιους στόχους για τη μεσοεπιθετική γραμμή αλλά και για το δεξί άκρο της άμυνας.

Στη λίστα των υπό εξέταση παικτών ξεχωρίζουν δύο ονόματα. Ο πρώτος είναι ο 25χρονος Ανάς Ζαρουρί, που ανήκει στη Λανς. Είναι ένας ιδιαίτερα ευέλικτος μεσοεπιθετικός, ικανός να αγωνιστεί και στις τρεις θέσεις πίσω από τον σέντερ φορ. Διακρίνεται για την τεχνική του κατάρτιση, την ευχέρεια στο «ένας με έναν» και τη δημιουργική του ικανότητα, στοιχεία που λείπουν από τη φετινή μεσοεπιθετική γραμμή του Παναθηναϊκού.

Η δεύτερη περίπτωση αφορά τον 28χρονο Αουρέλιο Μπουτά, δεξιό μπακ της Άιντραχτ Φρανκφούρτης. Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε ως δανεικός στη Ρεμς και έχει αναδειχθεί από τις ακαδημίες της Μπενφίκα. Πρόκειται για έναν παίκτη με εμπειρία από κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, ο οποίος φημίζεται για τις επιθετικές του προωθήσεις και την ταχύτητα στο ανοιχτό γήπεδο, στοιχεία που μπορούν να δώσουν βάθος και ένταση στην δεξιά πλευρά της άμυνας.

Οι δύο ποδοσφαιριστές έχουν προταθεί στον Παναθηναϊκό και βρίσκονται υπό αξιολόγηση, χωρίς να αποκλείεται περαιτέρω κινητικότητα τις επόμενες ημέρες, αναλόγως και της έκβασης των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της ομάδας.

