Εθνική μπάσκετ: Ελαφρά θλάση ο Τολιόπουλος, προλαβαίνει τους Ολυμπιακούς Αγώνες

Ευχάριστα ήταν τα νέα για τον Βασίλη Τολιόπουλο, καθώς η μαγνητική που έβγαλε σήμερα στη Θεσσαλονίκη έδειξε πως έχει υποστεί μικρού βαθμού θλάση στον μυ της ωμοπλάτης, το οποίο σημαίνει ότι σύντομα θα είναι σε θέση να επανέλθει στον κανονικό ρυθμό των προπονήσεων.

Αυτό σημαίνει πως ο 27χρονος γκαρντ ίσως χάσει το φιλικό που αναμένεται να γίνει τη Δευτέρα με την Σερβία στο Βελιγράδι, ωστόσο θα είναι σίγουρα ετοιμοπόλεμος για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, που αρχίζουν το επόμενο Σάββατο απέναντι στον Καναδά.

Εξάλλου, σήμερα με την ομάδα να έχει ρεπό, ο τιμ μάνατζερ Γιώργος Τσιάρας ταξίδεψε στη Γαλλία για να επισκεφτεί τόσο τις εγκαταστάσεις σε Λιλ και Παρίσι, όσο και να έχει επαφές με τους ανθρώπους της οργανωτικής επιτροπής.

Με το ταξίδι της Εθνικής να πλησιάζει, ο σκοπός αυτής της «χαρτογράφησης» είναι να ρυθμιστούν δια ζώσης όλες οι λεπτομέρειες της εκεί παρουσίας και διαμονής της με άμεση συνεννόηση με τους διοργανωτές.

