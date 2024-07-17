ΑΕΚ: Το ρεπορτάζ για Οντουμπάτζο - Δεν βιάζεται για την απάντηση του Λαμέλα η ΑΕΚ

Τα τελευταία νέα από το ρεπορτάζ της ΑΕΚ μετέφερε μέσω του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 o Γιώργος Τσακίρης.



Ο ρεπόρτερ του σταθμού αρχικά μίλησε για το θέμα του Έρικ Λαμέλα, τονίζοντας ότι η Ένωση περιμένει την απάντηση του Αργεντινού εξτρέμ χωρίς, όμως, να βιάζεται.



Αναφορικά με την ενίσχυση στις υπόλοιπες θέσεις, ο Γιώργος Τσακίρης σημείωσε ότι το θέμα του Δημήτρη Γιαννούλη δεν «καίγεται», υπογραμμίζοντας ότι ίσως υπάρξει και αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος, ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο ο αριστερός μπακ να αποκτηθεί τον Αύγουστο.



Τέλος, ο ρεπόρτερ σημείωσε ότι ο στόχος της Ένωσης είναι να ολοκληρώσει εντός των επόμενων ημερών την απόκτηση του Οντουμπάτζο.



Ακούστε αναλυτικά το ρεπορτάζ:

