ΑΕΚ: Το ρεπορτάζ για Οντουμπάτζο - Δεν βιάζεται για την απάντηση του Λαμέλα η ΑΕΚ

Τσακίρης: «Στόχος να τελειώσει τις επόμενες ημέρες του Οντουμπάτζο - Δεν βιάζεται για την απάντηση του Λαμέλα η ΑΕΚ»

Ακούστε όλα τα τελευταία νέα από το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, όπως τα μετέφερε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 o Γιώργος Τσακίρης

Ο ρεπόρτερ του σταθμού αρχικά μίλησε για το θέμα του Έρικ Λαμέλα, τονίζοντας ότι η Ένωση περιμένει την απάντηση του Αργεντινού εξτρέμ χωρίς, όμως, να βιάζεται.

Αναφορικά με την ενίσχυση στις υπόλοιπες θέσεις, ο Γιώργος Τσακίρης σημείωσε ότι το θέμα του Δημήτρη Γιαννούλη δεν «καίγεται», υπογραμμίζοντας ότι ίσως υπάρξει και αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος, ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο ο αριστερός μπακ να αποκτηθεί τον Αύγουστο.

Τέλος, ο ρεπόρτερ σημείωσε ότι ο στόχος της Ένωσης είναι να ολοκληρώσει εντός των επόμενων ημερών την απόκτηση του Οντουμπάτζο.

Ακούστε αναλυτικά το ρεπορτάζ:

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: ΑΕΚ Superleague
