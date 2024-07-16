Ανησυχία στην Εθνική με Τολιόπουλο: Υπέστη κάκωση στη δεξιά ωμοπλάτη

Ένα απρόοπτο προέκυψε για την Εθνική ομάδα στο φιλικό παιχνίδι και τη νίκη της Ελλάδας επί του Πουέρτο Ρίκο στο «Παλατάκι» της Πυλαίας, ενόψει Ολυμπιακών Αγώνων.

Συγκεκριμένα, ο Βασίλης Τολιόπουλος, δεν αγωνίστηκε καθόλου στο δεύτερο ημίχρονο, μένοντας στον «γαλανόλευκο» πάγκο με ενοχλήσεις στον δεξιό ώμο, με τους ιατρούς της ομάδας να του τοποθετούν πάγο.

Μετά το τέλος του αγώνα, έγινε γνωστό πως ο διεθνής γκαρντ του Άρη υπέστη κάκωση στο οπίσθιο μέρος της δεξιάς και θα υποβληθεί άμεσα σε μαγνητική τομογραφία για να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος της ζημιάς.

Μια εξέλιξη που δημιουργεί ανησυχία στις τάξεις της «επίσημης αγαπημένης», καθώς, και ο Κώστας Αντετοκούνμπο βρίσκεται στα «πιτς» και κάνει αγώνα δρόμου να προλάβει τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού και το πρώτο ματς στις 27 Αυγούστου.

