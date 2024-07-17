Τέλος από τη Λαμία ο Άνταμ Τζανετόπουλος. Μετά από 5,5 χρόνια αποχωρεί από την ομάδα με τον παίκτη να το κάνει γνωστό μέσα από μια ανάρτησή του.

«Μετά από 5,5 χρόνια ήρθε η ώρα να πω αντίο στον ΠΑΣ Λαμία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς τον κόσμο της πόλης, που ήταν δίπλα στην ομάδα στα εύκολα και στα δύσκολα. Ακόμα θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Πανουργιά Παπαϊωάννου και τη διοίκηση της ομάδας καθώς και όλους τους προπονητές, το προσωπικό και τους συμπαίκτες με τους οποίους συνεργάστηκα όλα αυτά τα χρόνια.

Μαζί ζήσαμε έντονες στιγμές , άλλες με άγχος και πίεση και άλλες με χαρά και συγκίνηση , με αποκορύφωμα την φετινή ιστορική χρονιά με την είσοδο της ομάδας μας στα playoffs και την κατάκτηση της 6ης θέσης! Εύχομαι τα καλύτερα στην ομάδα της Λαμίας η οποία θα έχει πάντα ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου», αναφέρει.

