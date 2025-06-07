Εθνική: Κομπλέ με Σλοβακία - Το μήνυμα του Ιβάν στους παίκτες

Πανέτοιμη για το τεστ με τη Σλοβακία είναι η Εθνική. Την προετοιμασία της για το φιλικό του Σαββάτου (21:45, Alpha, Novasport Start, bwinΣΠΟΡ FM 94,6, sport-fm.gr) ολοκλήρωσε η γαλανόλευκη με προπόνηση στο Παγκρήτιο.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς κράτησε κλειστά τα χαρτιά του και στη σημερινή προπόνηση, όσον αφορά την ενδεκάδα που πρόκειται να ξεκινήσει, με το πρόγραμμα να είναι διάρκειας μίας ώρας, αλλά σε γενικότερο πλαίσιο κινήθηκε σε πιο χαλαρούς ρυθμούς.

Είχε τακτική, αλλά και δουλειά στην ανάπτυξη, όπως συνέβη και στις προπονήσεις που προηγήθηκαν.

Ο Σέρβος τεχνικός πέρασε στους παίκτες το μήνυμα ότι τα δύο παιχνίδια που έχει μπροστά της η Εθνική (την Τρίτη αντιμετωπίζει τη Βουλγαρία) πρέπει να αντιμετωπιστούν σαν επίσημα.

Συνεχίζεται η διάθεση των εισιτηρίων (έχουν τυπωθεί περίπου 21.000), με την κίνηση να είναι καλή έως τώρα και αύριο αναμένεται να κορυφωθεί. Εκτιμάται ότι θα είναι πάνω από 15.000 κόσμος στο Παγκρήτιο το Σάββατο.

Υπενθυμίζεται ότι υπάρχει γενική είσοδος 10 ευρώ.

Η «γαλανόλευκη» αποστολή

Τερματοφύλακες

Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης

Αμυντικοί

Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ρότα, Βαγιαννίδης, Γιαννούλης, Τσιμίκας

Μέσοι

Σιώπης, Ζαφείρης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Αλεξανδρόπουλος.

Επιθετικοί

Μασούρας, Πέλκας, Τζόλης, Κωνσταντέλιας, Ιωαννίδης, Παυλίδης, Δουβίκας, Φούντας, Καρέτσας, Μπακασέτας.

