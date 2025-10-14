Βρήκε τη νέα του ομάδα ο Ρούμπεν Σεμέδο. Στα 31 του και έχοντας περάσει μια τριετία στο Κατάρ και στις Αλ Ντουχαΐλ, Αλ Μαρκχίγια και Αλ Κορ, ο πρώην αμυντικός του Ολυμπιακού επιστρέφει στην Πορτογαλία για χάρη της Άβες.

Έχοντας μείνει ελεύθερος από τον περασμένο Ιούνιο, ο Σεμέδο θα αγωνιστεί ξανά στη χώρα του, έχοντας στο παρελθόν αγωνιστεί σε Σπόρτινγκ, Σετούμπαλ, Ρίο Άβε και Πόρτο.

Η Άβες είναι ουραγός στο πορτογαλικό πρωτάθλημα, έχοντας πάρει μόλις έναν βαθμό από τις 8 πρώτες αγωνιστικές.

«Όλοι γνωρίζουμε ότι η Άβες βρίσκεται σε δύσκολη θέση, αλλά απολαμβάνω τις προκλήσεις, και η επιμονή και η επιθυμία του συλλόγου να με έχει εδώ με βοήθησαν επίσης. Πέρασα ένα μεγάλο μέρος της καριέρας μου εκτός Πορτογαλίας και ήθελα να επιστρέψω. Μου αρέσουν αυτού του είδους οι προκλήσεις, αυτές στις οποίες κανείς δεν πιστεύει», δήλωσε ο Σεμέδο.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.