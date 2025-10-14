Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σφοδρή κριτική Κουτλουάι σε Παπαγιάννη: «Είναι σαν χαρτί, δεν παίρνει ριμπάουντ»

Ωμές κουβέντες, χωρίς φιλτράρισμα, από τον άλλοτε κορυφαίο καλαθοσφαιριστή της ΑΕΚ, του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ και της Εθνικής Τουρκίας

Κουτλουάι

Με βαρείς χαρακτηρισμούς αναφέρθηκε στον Γιώργο Παπαγιάννη ο Ιμπραήμ Κουτλουάι , μιλώντας στο podcast «Socrates».

Ο άλλοτε παίκτης του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ και θρύλος του τουρκικού μπάσκετ, άσκησε σφοδρή κριτική στον Έλληνα σέντερ της Αναντολού Εφές, δηλώνοντας ευθέως πως δεν μπορεί να τον καταλάβει ως αθλητή, αφού παρ' ότι είναι ψηλός δεν μπορεί να πάρει ριμπάουντ!

Μάλιστα, τον χαρακτήρισε ως χαρτί, δίχως να «φιλτράρει» την σκέψη του, προσβάλλοντας δημόσια τον 28χρονο διεθνή ψηλό: «Δεν μπορώ να καταλάβω τον Παπαγιάννη. Είναι σαν χαρτί, δεν παίρνει ριμπάουντ... Περιμένεις να κάνει καμία τάπα σε δύο ματς ή να βάλει κανένα τρίποντο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: μπάσκετ Τούρκος ΚΑΕ Παναθηναϊκός
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark