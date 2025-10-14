Με βαρείς χαρακτηρισμούς αναφέρθηκε στον Γιώργο Παπαγιάννη ο Ιμπραήμ Κουτλουάι , μιλώντας στο podcast «Socrates».

Ο άλλοτε παίκτης του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ και θρύλος του τουρκικού μπάσκετ, άσκησε σφοδρή κριτική στον Έλληνα σέντερ της Αναντολού Εφές, δηλώνοντας ευθέως πως δεν μπορεί να τον καταλάβει ως αθλητή, αφού παρ' ότι είναι ψηλός δεν μπορεί να πάρει ριμπάουντ!

Μάλιστα, τον χαρακτήρισε ως χαρτί, δίχως να «φιλτράρει» την σκέψη του, προσβάλλοντας δημόσια τον 28χρονο διεθνή ψηλό: «Δεν μπορώ να καταλάβω τον Παπαγιάννη. Είναι σαν χαρτί, δεν παίρνει ριμπάουντ... Περιμένεις να κάνει καμία τάπα σε δύο ματς ή να βάλει κανένα τρίποντο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

