Ο Παναθηναϊκός AKTOR φιλοξενεί την Τετάρτη (15/10) τη Βιλερμπάν στο Telekom Center Athens, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας (21:15, Novasports Prime, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM 94,6).

Μία μέρα πριν την αναμέτρηση, ο Ντίνος Μήτογλου έκανε δηλώσεις και αναφέρθηκε στο πιεσμένο καλεντάρι, στην ήττα από τον Ολυμπιακό, αλλά και στους κινδύνους που κρύβει το ματς με τη γαλλική ομάδα.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

Για το βεβαρυμένο πρόγραμμα και το ματς με την Βιλερμπάν: «Ξέρουμε πως το πρόγραμμα είναι δύσκολο. Είμαστε επαγγελματίες αθλητές, πρέπει να το ακολουθούμε. Πρέπει να προσαρμόσουμε και το πώς προπονούμαστε εμείς οι παίκτες αλλά και το πώς ξεκουραζόμαστε, αυτή είναι η δουλειά μας. Άλλο ένα εντός παιχνίδι σε διαβολοβδομάδα της Ευρωλίγκας. Θέλουμε πάρα πολύ τη νίκη, να παρουσιαστούμε έτοιμοι. Η Βιλερμπάν είναι μία πάρα πολύ καλή και αθλητική ομάδα. Και επικίνδυνη θα έλεγα. Δεν έχουμε πολλά περιθώρια λάθους. Πρέπει μαζί με τον κόσμο μας να κερδίσουμε».

Για αν αρέσει το πρόγραμμα στους παίκτες: «Θεωρώ ότι όσο περισσότερα παιχνίδια, τόσο όλα ανεβαίνουν. Σίγουρα υπάρχει καταπόνηση. Καταλαβαίνουμε τους προπονητές που κάποιοι έχουν αντίθετη γνώμη για το πρόγραμμα γιατί υπάρχουν πολλοί τραυματισμοί, υπάρχουν πολλές δύσκολες καταστάσεις. Πρέπει όλοι να προσαρμοστούμε σε αυτή τη κατάσταση. Δεν υπάρχουν σωστά ή λάθη, ακολουθούμε το παιχνίδι».

Για την φόρμα του: «Είχα ρυθμό το καλοκαίρι, είχα παίξει πολλά φιλικά, έπαιξα και με την εθνική ομάδα. Και αυτό ακολούθησε έναν συνεχή ρυθμό, τον οποίο προσπαθώ να κρατήσω».

Για την ήττα από τον Ολυμπιακό: «Πάντα αυτά τα ματς έχουν βαρύτητα αλλά δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Μετά από 2-3 μέρες έχουμε πάλι παιχνίδι και μετά από αυτό το ματς έχουμε πάλι ταξίδι δύσκολο. Δεν έχουμε περιθώρια να το σκεφτούμε. Ξέρουμε ότι έχει μεγάλη βαρύτητα, δεν μπορούμε να το προσπεράσουμε έτσι. Θα δούμε το παιχνίδι και τα λάθη μας. Θα παρουσιαστούμε για το επόμενο παιχνίδι εναντίον τους. Στο μυαλό μας έχουμε μόνο το επόμενο παιχνίδι».

