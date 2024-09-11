Πέρασε και από το Δουβλίνο η Εθνική! Η Ελλάδα επικράτησε 2-0 της Ιρλανδίας εκτός έδρας, όπως και πέρυσι, κάνοντας το 2Χ2 στη League B του Nations League, με αποτέλεσμα να ισοβαθμεί στην κορυφή της βαθμολογίας του 2ου ομίλου μαζί με την Αγγλία -της οποίας το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα υπερτερεί για την ώρα.

Η «γαλανόλευκη» βρίσκεται στον σωστό δρόμο, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να διατηρεί στις ράγες την Εθνική και προσπαθεί να της κάνει ένα… upgrade.

Με τα σημάδια να δείχνουν πως αυτό το γκρουπ ποδοσφαιριστών χτίζει μενταλιτέ νικητή και ασφαλώς έχει όλα τα φόντα να συμμετάσχει σε μια μεγάλη διοργάνωση ξανά, στοχεύοντας σε κάτι μεγάλο!

Δείτε τα σημεία-κλειδιά που επέλεξε το sport-fm.gr από το «διπλό» στην Ιρλανδία…

-Υπομονή στο παιχνίδι της μέχρι να χτυπήσει την σωστή στιγμή:

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς είχε τονίσει πως η Εθνική θα πρέπει να μάθει να κρατά την μπάλα, να έχει υπομονή στο παιχνίδι της και να μπορεί να κοντρολάρει τον ρυθμό. Ακόμα και αν δεν έθελξε με την απόδοσή της, η «γαλανόλευκη» ξέρει πότε να χτυπά και να διαχειρίζεται σωστά τα παιχνίδια της. Παγώνει το τέμπο και το αυξάνει όταν χρειαστεί, ανάλογα με την εξέλιξη, ενώ δείχνει πως ξέρει να εκμεταλλεύεται τις στιγμές που ο αντίπαλος είναι σε ανισορροπία. Μάλιστα, ορισμένες φορές έμοιαζε σαν να «κοιμίζει» τους Ιρλανδούς, οι οποίοι δεν ήξεραν από πού τους ήρθαν τα δύο γκολ…

-Χτίζει… μενταλιτέ νικητή:

Ο Γκουστάβο Πογιέτ είχε αφήσει για παρακαταθήκη μια ομάδα, που είχε μάθει να κερδίζει και κυρίως να μη χάνει. Αυτό εκμεταλλεύεται ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και το επιτελείο του, παίρνοντας το ένα θετικό αποτέλεσμα μετά το άλλο. Στην πρεμιέρα νίκησε τη Φινλανδία και τη δεύτερη αγωνιστική στην Ιρλανδία. Αυτά τα δύο «τρίποντα» δίνουν τεράστια ώθηση στη «γαλανόλευκη», η οποία είναι το απόλυτο αφεντικό για τη 2η θέση και θα διεκδικήσει τις πιθανότητές της κόντρα στην Αγγλία για την πρωτιά. Το σίγουρο είναι ότι δεν θα πέσει αμαχητί απέναντι στα «τρία λιοντάρια», όπως έχει αποδείξει και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς μέσα από τις ομάδες που χτίζει.

-Η Εθνική έχει εξαιρετικό δίδυμο στα στόπερ:

Αναμφίβολα, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει βάλει το λιθαράκι του στη νέα εποχή της Εθνικής. Σίγουρα, δεν έχει αλλάξει πολλά. Ένα από αυτά, όμως, είναι το γεγονός πως επιλέγει για το κέντρο της άμυνας δύο στόπερ «μπαλάτα». Τόσο ο Μαυροπάνος όσο και ο Κουλιεράκης είναι καλοί χειριστές της μπάλας, ενώ για κεντρικοί αμυντικοί θεωρούνται γρήγοροι. Παράλληλα, αποτελούν δύο ποδοσφαιριστές με ικανότητα στο ψηλό παιχνίδι και… εκτελεστές στην αντίπαλη περιοχή, αφού τόσο η κορμοστασιά τους, όσο και οι κινήσεις του στο «κουτί» ορισμένες φορές θυμίζουν φορ.

-One Fotis show:

Από τα μεγαλύτερα περιουσιακά στοιχεία της «γαλανόλευκης» και του ελληνικού ποδοσφαίρου. Χωρίς να βγάζουμε απ’ έξω ασφαλώς τον Κωνσταντέλια που είναι και αυτός ένα κεφάλαιο μόνος του, ενδεχομένως και τον Ζαφείρη που έχει μεγαλώσει απότομα και θα καθιερωθεί στη… σκηνή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Ωστόσο, αξίζει μία ιδιαίτερα μνεία στον Φώτη Ιωαννίδη, ο οποίος φροντίζει κάθε λίγο και λιγάκι να μας αφήνει με το στόμα ανοιχτό με τη βελτίωσή του και τα όσα κάνει στο χορτάρι. Ο 24χρονος στράικερ είναι χαρισματικός, δικαιώνει κάθε πρόταση άνω των 25 εκατ. ευρώ που ήρθε για χάρη του και ίσως να δείχνει ορισμένες στιγμές πως ενδεχομένως να ήταν μικρές. Γιατί αν συνεχίσει σε τέτοιο ρυθμό, μοιάζει δεδομένο πως θα έρθουν αρκετά υψηλότερες και από σπουδαίους συλλόγους.

-Η καλύτερη φουρνιά ever δημιουργικά:

Πάνε χρόνια που η Εθνική ομάδα έχει τόσους καλούς ποδοσφαιριστές μαζεμένους μεσοεπιθετικά. Για την ακρίβεια, ενδεχομένως να μιλάμε για την πιο πλούσια έκδοση Εθνικής στο επιθετικό κομμάτι. Μπακασέτας, Ζαφείρης, Μασούρας, Πέλκας, Τζόλης, Κωνσταντέλιας, Μάνταλος, Παυλίδης, Δουβίκας και φυσικά Ιωαννίδης. Πού να επιστρέψει και ο Φορτούνης, πού να αρχίσει να καλείται και ο Καρέτσας. Μιλάμε για τρομερό ταλέντο δημιουργικά, κάτι που φαίνεται και από τα γκολ που σκόραρε στην Ιρλανδία. Το ταλέντο ασφαλώς και δεν λείπει, η ποιότητα επίσης ενώ και ανασταλτικά υπάρχουν ποδοσφαιριστές υψηλού επιπέδου. Η ισορροπία να βρεθεί και με τα χαφ, όπου ίσως είναι και η μοναδική θέση που υπάρχουν λιγότερες επιλογές. Ωστόσο, είναι δεδομένο πως αυτή η ομάδα έχει τα φόντα να επιστρέψει στις μεγάλες διοργανώσεις και να πετύχει κάτι αρκετά καλό.

-Το σχήμα του πρώτου μέρους δεν ήταν λειτουργικό:

Να τελειώσουμε και με ένα αρνητικό, το οποίο και θα διορθωθεί στην πορεία. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν θέλησε να κάνει ιδιαίτερες αλλαγές στην ενδεκάδα σε σχέση με την πρεμιέρα κόντρα στη Φινλανδία και το πρώτο μέρος στην έδρα της Ιρλανδίας ήταν, επίσης, δυσλειτουργικό. Η Εθνική δεν είχε δημιουργία, ούτε και γρήγορη κυκλοφορία, ενώ στηρίχθηκε αρκετά στην αριστερή πλευρά με Τσιμίκα-Τζόλη. Λογικό εν μέρει, αφού στα δεξιά το δίδυμο Ρότα-Χατζηγιοβάνη δεν μπορούσε να ανταποκριθεί σωστά σε δημιουργικό επίπεδο, παρά μόνο στο ανασταλτικό.

Ασφαλώς με την επιστροφή του Μασούρα ο Χατζηγιοβάνης δύσκολα θα μείνει στην ενδεκάδα, ενώ θα πρέπει να βρεθεί και ο χώρος-χρόνος για τον «Ντέλια», αφού ο τρόπος σκέψης του σπανίζει και δεν υπάρχει στη «γαλανόλευκη». Σίγουρα, ο Ιβάν δεν θα κάνει τεράστιες αλλαγές με τη μία και θα προσπαθήσει να φτιάξει ένα κράμα νεαρών και πιο έμπειρων παιδιών. Άλλωστε, η μετάβαση από τη… μία ημέρα στην άλλη δεν μπορεί να γίνει σε ένα και δύο ματς.

