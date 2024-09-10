Πέρασε και από το Δουβλίνο η Εθνική μας ομάδα. Η Ελλάδα επικράτησε 2-0 της Ιρλανδίας εκτός έδρας, όπως και πέρυσι, κάνοντας το 2Χ2 στην League B του Nations League, με αποτέλεσμα να ισοβαθμεί στην κορυφή της βαθμολογίας του 2ου ομίλου μαζί με την Αγγλία – της οποίας το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα υπερτερεί για την ώρα.

Δύο καταπληκτικά γκολ από τους Ιωαννίδη (50’) και Τζόλη (87’) έδωσαν το διπλό στην ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Στο μυαλό του κόουτς

Με σχηματισμό 3-5-2 παρέταξε την Ιρλανδία ο Χάιμιρ Χάλγκριμσον, που είχε τον Κέλεχερ κάτω από τα δοκάρια και τους Ο’Σέι, Ομομπαμιντέλε και Κόλινς στα στόπερ, με τους Μπρέιντι και Μπράουν στα άκρα.

Στα χαφ έπαιξαν οι Ογκμπένε, Σμόλμποουν και Μόλαμπι, ενώ πιο μπροστά τους βρέθηκαν οι Νάιτ και Σμόντις.

Ο δε Ιβάν Γιοβάνοβιτς, επέλεξε 4-2-3-1, με τον Βλαχοδήμο στο τέρμα και τους Ρότα, Μαυροπάνο, Κουλιεράκη και Τσιμίκα στην άμυνα. Θέση δίπλα στον Μπουχαλάκη πήρε ο Σιώπης, με Χατζηγιοβάνη, Μπακασέτα και Τζόλη πίσω από τον Ιωαννίδη.

Το ματς

Η Εθνική μας μπήκε καλά στην αναμέτρηση, απορροφώντας την πίεση που προσπάθησαν να ασκήσουν οι γηπεδούχοι.

Στο 11ο λεπτό καταγράφηκε και η πρώτη σημαντική στιγμή, με τον Χατζηγιοβάνη να εκτελεί το κόρνερ από τα αριστερά και τον Κουλιεράκη να πιάνει την κεφαλιά, με την μπάλα να ξύνει το οριζόντιο δοκάρι και να καταλήγει άουτ.

Οι γηπεδούχοι επιχείρησαν να απαντήσουν, ωστόσο η τελική προσπάθεια του Νάιτ στο 22’ δεν ανησύχησε ιδιαίτερα τον Βλαχοδήμο, που μπλόκαρε άνετα.

Στο 26’, ήταν η σειρά του Μπακασέτα να απειλήσει, με τον Έλληνα μεσοεπιθετικό να εκτελεί φάουλ έξω από την περιοχή και να αναγκάζει σε εκτίναξη και επέμβαση τον Κέλεχερ.

Ένα τέταρτο αργότερα, ο Ογκμπένε έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με τρομερό βολέ έξω από την περιοχή, ωστόσο για καλή τύχη της Εθνικής μας, ο σκόρερ... συνελήφθη σε θέση οφσάιντ.

Στο 45’ οι Ιρλανδοί απείλησαν εκ νέου, καθώς άλλαξαν ωραία την μπάλα από τα δεξιά και εκείνη στρώθηκε στον Μπράουν, που ωστόσο σούταρε ψηλά άουτ από πλεονεκτική θέση

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τη Γαλανόλευκη, καθώς στο 50ό λεπτό, ο Ιωαννίδης εκτέλεσε με τρομερό, φαλτσαριστό σουτ έξω από την περιοχή τον Κέλεχερ, ανοίγοντας το σκορ.

Η εξέλιξη αυτή ανάγκασε τους γηπεδούχους να ανεβάσουν τις γραμμές τους, με την Εθνική μας ωστόσο να ανταποκρίνεται στα αμυντικά της καθήκοντα, διατηρώντας τους Ιρλανδούς μακριά από την εστία της.

Στο 67’ μάλιστα, ο Τζόλης μπήκε στην περιοχή από τα δεξιά, με το σουτ του όμως να καταλήγει ψηλά άουτ, ενώ δύο λεπτά αργότερα, η εκτέλεση φάουλ του Μπακασέτα είχε αντίστοιχη κατάληξη.

Οι γηπεδούχοι ενέτειναν την πίεσή τους και στο 85’ είδαν το σουτ του Ρόμπινσον μέσα από την περιοχή να κοντράρει και να περνά λίγο έξω από την εστία.

Δύο λεπτά αργότερα όμως, ο Τζόλης έβαλε τέλος στη σεμνή τελετή! Η μακρινή μπαλιά του Μπακασέτα βρήκε τον νεαρό φορ της Κλαμπ Μπριζ, ο οποίος εξέθεσε τον αντίπαλο αμυντικό και κάρφωσε την μπάλα στα δίχτυα με τρομερό τελείωμα, κλειδώνοντας το διπλό...Ακολούθησε ένα άστοχο σουτ του Μπακασέτα στις καθυστερήσεις, με το 2-0 να είναι το τελικό σκορ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.