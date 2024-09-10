Ο Χουάντσο αναδείχθηκε καλύτερος πρεσβευτής του προγράμματος One Team της Euroleague

Εξαιρετική τιμητική διάκριση για τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ο οποίος βραβεύτηκε από την Euroleague One Team για την εξωαγωνιστική του δράση.

Ο Ισπανός διεθνής φόργουορντ του Παναθηναϊκού AKTOR κέρδισε το One Team Ambassador Award για τη σεζόν 2023/24, ως ο καλύτερος πρεσβευτής κοινωνικής δράσης.

«Έλαβε υπέροχα σχόλια στην πρώτη του σεζόν ως πρεσβευτής του One Team, παρακολουθώντας κάθε συνεδρία και υπερβαίνοντας τα καθήκοντά του. Ο Ισπανός συμμετείχε τακτικά σε ασκήσεις με τους συμμετέχοντες και ήταν υπέρμαχος του προγράμματος One Team όταν μιλούσε με τους συμπαίκτες του.

Ο Ερνανγκόμεθ έκανε τα πάντα για να προωθήσει το One Team στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ αγόρασε και δώρα για όλους, συμπεριλαμβανομένης μιας υπογεγραμμένης φωτογραφίας», αναφέρει το κείμενο που συνοδεύει τη βράβευσή του.

