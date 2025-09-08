Λογαριασμός
Εθνική Ελλάδας: Εισιτήρια τέλος - Κατάμεστο το «Γ. Καραϊσκάκης» στο κρίσιμο αποψινό ματς με τη Δανία

Στις 21:45 το παιχνίδι για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου - Με νίκη το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα παίρνει τεράστιο προβάδισμα πρόκρισης

Εθνική Ελλάδας

Ήταν δεδομένο πως θα γίνει και πλέον είναι επίσημο.

Μερικές ώρες πριν από την έναρξη του σπουδαίου ματς της Εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου απέναντι στη Δανία για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, έγινε το sold-out, με τον κόσμο της «γαλανόλευκης» να στέκεται στο πλευρό των διεθνών και του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για το 2x2.

Είχαν απομείνει 200 εισιτήρια, μαζί και με ορισμένες επιστροφές Δανών και μέσα σε ελάχιστα λεπτά αυτά βρήκαν κάτοχο.

Το «Γ.Καραϊσκάκης» θα είναι, πλέον, κατάμεστο ώστε να δώσει την ώθηση για το απόλυτο, στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

Θυμίζουμε ότι στην πρώτη αγωνιστική του ομίλου, η Ελλάδα νίκησε 5-1 τη Λευκορωσία, ενώ Δανία και Σκωτία έμειναν στο 0-0.  Αυτό σημαίνει πως με νίκη απόψε, η Εθνική μας ομάδα θα απομακρυνθεί από το βασικό διεκδικητή της πρώτης θέσης κατά πέντε βαθμούς. 

Πηγή: sport-fm.gr

