Εθνική Ελλάδας: Εισιτήρια τέλος - Κατάμεστο το «Γ. Καραϊσκάκης» στο κρίσιμο αποψινό ματς με τη Δανία

Ήταν δεδομένο πως θα γίνει και πλέον είναι επίσημο.

Μερικές ώρες πριν από την έναρξη του σπουδαίου ματς της Εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου απέναντι στη Δανία για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, έγινε το sold-out, με τον κόσμο της «γαλανόλευκης» να στέκεται στο πλευρό των διεθνών και του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για το 2x2.

Είχαν απομείνει 200 εισιτήρια, μαζί και με ορισμένες επιστροφές Δανών και μέσα σε ελάχιστα λεπτά αυτά βρήκαν κάτοχο.

Το «Γ.Καραϊσκάκης» θα είναι, πλέον, κατάμεστο ώστε να δώσει την ώθηση για το απόλυτο, στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

Θυμίζουμε ότι στην πρώτη αγωνιστική του ομίλου, η Ελλάδα νίκησε 5-1 τη Λευκορωσία, ενώ Δανία και Σκωτία έμειναν στο 0-0. Αυτό σημαίνει πως με νίκη απόψε, η Εθνική μας ομάδα θα απομακρυνθεί από το βασικό διεκδικητή της πρώτης θέσης κατά πέντε βαθμούς.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.