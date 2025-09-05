Mουντιάλ: H Eθνική Ελλάδος νίκησε τη Λευκορωσία

Ελλάδα που τη χαίρεσαι! Η Εθνική γάζωσε με 5-1 τη Λευκορωσία στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την πρεμιέρα του 3ου ομίλου της προκριματικής φάσης του Μουντιάλ και έστειλε μήνυμα ενόψει της συνέχειας.

Η γαλανόλευκη, η οποία ήταν φανταστική στο πρώτο μέρος, έδειξε από νωρίς τις προθέσεις της. Ο Καρέτσας άνοιξε το σκορ στο 3’ από ασίστ του Παυλίδη και στο 17’ αντιστράφηκαν οι ρόλοι. Ο Καρέτσας σέρβιρε και ο φορ της Μπενφίκα κάρφωσε την μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά. Τέσσερα λεπτά μετά ο Μπακασέτας με σουτάρα έκανε το 3-0. Το καρέ συμπληρώθηκε στο 36’, όταν ο Μπακασέτας εκτέλεσε κόρνερ, ο Κουρμπέλης έκανε κεφαλιά και η μπάλα κόντραρε στον Εμπόνγκ για να καταλήξει στα δίχτυα.

Το 5-0 έγινε στο 63’. Ο Μπακασέτας έκλεψε, ο Παυλίδης πήρε και μοίρασε στον Τζόλη που σκόραρε από κοντά. Οι φιλοξενούμενοι πέτυχαν στο 72’ το γκολ της τιμής με πέναλτι του Μπαρκόφσκι για χέρι του Μπακασέτα, με τον διαιτητή να δείχνει την άσπρη βούλα έπειτα από onfield review.

Στο μυαλό του κόουτς

Πιστός στο 4-2-3-1 ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Στο τέρμα ο Τζολάκης, το δίδυμο στο κέντρο της άμυνας ήταν Μαυροπάνος και Κουλιεράκης, ενώ Βαγιαννίδης και Τσιμίκας τα μπακ. Στα χαφ Κουρμπέλης και Ζαφείρης, με τον Καρέτσα να βρίσκεται στο δεξί «φτερό» και τον Τζόλη στο αριστερό, ενώ ο Μπακασέτας θα κινείται πίσω από τον Παυλίδη.

Με 4-4-2 η Λευκορωσία. Ο Παβλιουτσένκο στο τέρμα, Μαρτίνοβιτς και Ζαμπέλιν τα στόπερ, με τους Πίγκας και Πετσένιν να είναι τα μπακ. Γκρόμκο, Κόρζουν, Γιαμπλόνσκι και Κοβάλεφ οι τέσσερις σχεδόν στην ευθεία στα χαφ, με τους Μελνιτσένκο και Εμπόνγκ να είναι στη γραμμή κρούσης.

Το ματς

Ιδανικότερο ξεκίνημα δεν θα μπορούσε να είχε ονειρευτεί ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, οι παίκτες της Εθνικής, αλλά και ο κόσμος. Η Εθνική άνοιξε το σκορ στην πρώτη πραγματικά καλή στιγμή της, η οποία ήρθε στο 3’. Ο Παυλίδης ελίχθηκε μέσα στην περιοχή και έκανε το γύρισμα από τα αριστερά, με τον Καρέτσα να έχει μείνει αμαρκάριστος στο δεύτερο δοκάρι και με σουτ με τη μία να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα.

Η Εθνική έμεινε ψηλά, θέλοντας να εκμεταλλευτεί το μομέντουμ που είχε και έφτιαξε τουλάχιστον δύο μεγάλες ευκαιρίες ακόμα πριν σημαδέψει το δέκατο λεπτό το ρολόι. Ο Κουλιεράκης λίγο έλειψε να κάνει το 2-0 με ωραία κεφαλιά από κόρνερ του Μπακασέτα, με την μπάλα να φεύγει λίγο πάνω από την αντίπαλη εστία. Στο επόμενο λεπτό έγινε παρόμοια φάση, με τον Μαυροπάνο εκτελεστή και την κατάληξη να είναι ίδια.

Η Ελλάδα άφησε το πόδι λίγο από το… γκάζι, οι Λευκορώσοι πήραν μέτρα και έγιναν κάπως απειλητικοί, κερδίζοντας δύο κόρνερ και έχοντας ένα σουτ του Πετσένιν στα σώματα. Η γαλανόλευκη ανέβασε ξανά στροφές και δεν άργησε να βρει το 2-0, με τον Καρέτσα να σεντράρει γλυκά από τα δεξιά και τον Παυλίδη με κεφαλιά να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα.

Τέσσερα λεπτά μετά η Ελλάδα βρήκε τρίτο γκολ. Και τι γκολ! Ο Μπακασέτας με μακρινή… οβίδα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Παβλιουτσένκο και ξεσήκωσε το κοινό. Ο άσος του Παναθηναϊκού είχε δύο κολλητά σουτ στο 24ο λεπτό, τα οποία πέρασαν λίγο έξω.

Οι τελικές της Ελλάδας στο α’ μέρος ήταν… αμέτρητες. Δύο ακόμα είχε λίγο μετά τα μέσα του ημιχρόνου, με τον Τσιμίκα να σεντράρει και την κεφαλιά του Παυλίδη να περνάει λίγο έξω, ενώ λίγο μετά (27’) ο Τζόλης έφυγε κάθετα από πάσα του Παυλίδη, αλλά προσπάθησε να κρεμάσει τον Παβλιουτσένκο που είχε μείνει στην εστία του και ο Λευκορώσος μπλόκαρε.

Στο 33’ ο Καρέτσας γύρισε περίτεχνα από τα δεξιά και ο Τζόλης απείλησε με κεφαλιά με τους φιλοξενούμενους να διώχνουν σχεδόν πάνω στη γραμμή. Τελικά το 4-0 ήρθε στο 36’, με τον Μπακασέτα να εκτελεί από τα αριστερά και τον Κουρμπέλη να πιάνει κεφαλιά, που κόντραρε στον Εμπόνγκ και κατέληξε στα δίχτυα.

Από κόρνερ του αρχηγού απείλησε στο 38’ με διπλή προσπάθεια του Μαυροπάνου, μία με το κεφάλι και ένα άστοχο σουτ. Λίγο ήθελε να κάνει το 5-0 η Ελλάδα στο 44’, με την μπάλα να στρώνεται στον Κουρμπέλη έπειτα από φάουλ του Τσιμίκα, με τον έμπειρο μέσο να στέλνει την μπάλα λίγο έξω με διαγώνιο σουτ. Έτσι ολοκληρώθηκε η… αιχμαλωσία της Ελλάδας στους Λευκορώσους στο πρώτο ημίχρονο.

Η Ελλάδα δεν μπήκε τόσο ζεστά στο δεύτερο ημίχρονο, δίνοντας την ευκαιρία στους φιλοξενούμενους να κερδίσουν μέτρα και να γίνουν απειλητικοί. Στο 49’ ο Γκρόμκο σούταρε και ο Τζολάκης έδιωξε. Η πρώτη καλή στιγμή της Ελλάδας ήρθε στο 52’, με τον Παυλίδη να σερβίρει από τα αριστερά και τον Τζόλη να αστοχεί από πλεονεκτική θέση.

Το 5-0 ήρθε στο 63’ για τη γαλανόλευκη. Ο Μπακασέτας έκλεψε λίγο έξω από την περιοχή, ο Παυλίδης πήρε και μοίρασε για τον Τζόλη που σκόραρε με σουτ από την καρδιά της αντίπαλης άμυνας.

Η Λευκορωσία είχε πολύ καλή στιγμή στο 69’ με τον Εμπόνγκ να εκτελεί από κοντά και τον Τζολάκη να κάνει εξαιρετική επέμβαση. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς άρχισε να φρεσκάρει την ενδεκάδα, βλέποντας να μην έχει τόση ενέργεια η Εθνική πλέον.

Στο 72’ οι Λευκορώσοι μείωσαν. Ο διαιτητής έκανε onfield review και έδειξε την άσπρη βούλα, σε φάση που η μπάλα βρήκε στο κολλητό χέρι του Μπακασέτα, που όμως είχε γείρει το κορμί του. Ο Μπαρκόφσκι εκτέλεσε δυνατά και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Τζολάκη.



