Ιβάν Γιοβάνοβιτς: «Θέλουμε να παίξουμε σε μία μεγάλη διοργάνωση»

Μήνυμα για την αναμέτρηση με τη Λευκορωσία, αλλά την έναρξη των υποχρεώσεων της Ελλάδας στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου έστειλε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι η επιστροφή σε μεγάλη διοργάνωση.

Μιλώντας στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, ο 63χρονος τεχνικός τόνισε ότι είναι μεγάλη η ικανοποίησή του να δουλεύει με τους συγκεκριμένους παίκτες και ότι η Εθνική είναι σε καλό σημείο, ενώ τόνισε ότι οι παίκτες του πρέπει να δείξουν σεβασμό και σοβαρότητα στο ματς της Παρασκευής (5/9, 21:45).

«Η δύναμη του γκρουπ πάντα παρασύρει και κάποιους παίκτες που μπορεί να μην έχουν τον ίδιο αριθμό παιχνιδιών», σχολίασε για την έλλειψη ρυθμού, ενώ προανήγγειλε ότι θα παρατάξει την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα.

Για τα όσα έχουν αλλάξει από την πρώτη του ημέρα στον «γαλανόλευκο» πάγκο ο Σέρβος επεσήμανε: «Δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Ίδια αίσθηση έχω με την πρώτη ημέρα, απλά έχουν αλλάξει οι απαιτήσεις που έχει ο κόσμος και αυτές που έχουμε εμείς».

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Την έλλειψη ρυθμού: «Είναι μεγάλη ικανοποίηση να δουλεύω με αυτά τα παιδιά, όταν παρουσιάζονται μικροπροβλήματα ξεπερνιούνται. Πάντα ο Σεπτέμβριος είναι δύσκολος προπονητικά. Υπάρχουν θέματα στην αρχή του καλοκαιριού, που τον εκάστοτε προπονητή βάζουν προβληματισμούς. Είμαστε πραγματικά ένα πολύ καλό γκρουπ, που αντιμετωπίζει σοβαρά τις προκλήσεις που έχει μπροστά του. Καταλαβαίνετε και από τις απαντήσεις του Τάσου το πόση σοβαρότητα δείχνουν και αντιμετωπίζουν τα προβλήματα. Οπότε τα μικροπροβλήματα τα αντιμετωπίζουμε μαζί».

Το αν θα κάνει επιλογές έχοντας στο μυαλό του και το επόμενο ματς: «Όχι, πιστέψτε με, όχι. Το μόνο παιχνίδι που μόνο σκεφτόμουν την εξέλιξη του ματς ήταν αυτά τα δύο με τη Σκωτία. Πάντα το πρώτο επίσημο ματς είναι το πιο σημαντικό. Έχουμε έμπειρους παίκτες που έχουν αρκετά επίσημα ματς. Η δύναμη του γκρουπ πάντα παρασύρει και κάποιους παίκτες που μπορεί να μην έχουν τον ίδιο αριθμό παιχνιδιών. Θα βάλουμε την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα και μετά θα σκεφτούμε το ματς με τη Δανία».

Τo τι τον προβληματίζει από τη Λευκορωσία: «Είναι μία ομάδα που την τελευταία διοργάνωση ήταν στο τελευταίο γκρουπ δυναμικότητας. Είναι ομάδα που δύσκολα κερδίζει και δύσκολα χάνει. Αμύνεται χαμηλά. Έχουν ήδη αρκετά περισσότερα ματς από εμάς. Πρέπει να κάνουμε καλό παιχνίδι με υπομονή για να το κερδίσουμε, ο στόχος μένει ίδιος. Να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι για να εκπληρώσουμε τον στόχο μας. Να δείξουμε σεβασμό στον αντίπαλο και να δείξουμε σοβαρότητα».

Το αν έχει πονοκέφαλο λόγω των πολλών επιλογών: «Προβληματίζομαι και δεν είναι η πρώτη φορά. Η διάθεση που δείχνουν οι παίκτες όταν είμαστε μαζί, αυτοί που παίζουν και αυτοί που μπαίνουν. Έχω ευχάριστο πονοκέφαλο. Δεν μπορώ να εκφράσω κανένα παράπονο, για τις προπονήσεις που κάνουν, για τη διάθεση που δείχνουν. Μόλις ξεκινήσει η προετοιμασία ξεκινάει και ο πονοκέφαλος».

Το γεγονός ότι χαμογελαστούς ακόμα και τους παίκτες που δεν αγωνίστηκαν: «Μέχρι τώρα δεν είχαμε αυτό το θέμα. Όλοι τους έπαιζαν και όσοι χρειαζόταν να παίξουν και σε παιχνίδια που ήταν ιδιαίτερης σημασίας. Θα υπάρχει στεναχώρια όταν δεν παίζεις και είναι φυσιολογικό. Είναι προσωρινό και φυσιολογικό. Έρχονται παιδιά με μεγάλη διάθεση και δουλεύουν με μεγάλη διάθεση. Θέλουν να πετύχουν κάτι που θα σημαδέψει μία ολόκληρη γενιά. Ελπίζω αυτό να διατηρηθεί και στη συνέχεια της διοργάνωσης».

Τι έχει αλλάξει από όταν ανέλαβε: «Δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Ίδια αίσθηση έχω με την πρώτη ημέρα, απλά έχουν αλλάξει οι απαιτήσεις που έχει ο κόσμος και αυτές που έχουμε εμείς. Το ποδόσφαιρο στο οποίο οι φίλαθλοι ανταποκρίθηκαν, οι υποσχέσεις που έχουμε δώσει ως ομάδα. Να καταλάβουμε τις προσδοκίες που υπάρχουν και να ανταποκριθούμε σωστά, έχουμε διάθεση να βελτιωνόμαστε. Έχουμε και νέα παιδιά που μπήκαν σε καλό τάιμινγκ. Είμαστε σε ένα καλό σημείο και ελπίζω να συνεχιστεί αυτό».

Τη σπίθα που υπάρχει: «Ως ομάδα δουλεύομε με πολύ φυσιολογικό τρόπο. Είμαστε σε καλό σημείο. Δεν νομίζω ότι υπήρχε γενιά που δεν ήθελε να πάει σε μία μεγάλη διοργάνωση. Όλοι το ήθελαν, εσείς, ο κόσμος. Για μένα πάντα έχει σημασία να έχουμε ρεαλιστικούς στόχους και να πραγματοποιούνται βάσει της απόδοσης και της ομάδας. Σίγουρα είναι πολύ μεγαλύτερη πρόκληση το τρίμηνο που έχουμε μπροστά, σε σχέση με το Nations League. Είναι φυσιολογικό όταν έχεις καλά αποτελέσματα να υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες. Νομίζω ότι είναι φυσιολογικό, δεν έγινε ξαφνικά τώρα. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι η σταθερότητα. Μπορούμε να μιλάμε ώρες για τις πιθανότητες. Να είμαστε προσγειωμένοι δυνατοί, έχουμε δυνατούς αντιπάλους στο γκρουπ. Στο τέλος πιστεύω ότι θα περάσουν οι καλύτεροι. Πρέπει να έχουμε καλά αποτελέσματα. Είναι διαδικασία τριών μηνών. Δεν έχουμε πολύ χρόνο για την προετοιμασία».

