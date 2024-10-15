Ενθουσιασμένος που θα κάτσει στον πάγκο του ΑΠΟΕΛ και αποφασισμένος να δουλέψει σκληρά για να τον κατακτήσει τον τίτλο μαζί του δήλωσε ο Μανόλο Χιμένεθ.

Στην επίσημη παρουσίασή του από την κυπριακή ομάδα, ο Ανδαλουσιανός εξέφρασε την ελπίδα να πανηγυρίσει επιτυχίες μαζί της και να συνδεθεί μαζί της στον βαθμό που το έκανε με τη Σεβίλλη και την ΑΕΚ.

Τα κυριότερα αποσπάσματα από τις δηλώσεις του Χιμένεθ:

Για την απόφαση να συνεργαστεί με τον ΑΠΟΕΛ: «Η Λευκωσία είναι γνωστό και φιλόξενο μέρος. Είδα ευρωπαϊκούς αγώνες του ΑΠΟΕΛ τα προηγούμενα χρόνια και γνωρίζω το μέγεθος της ομάδας. Είμαστε ενθουσιασμένοι που είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ για να αντιμετωπίσουμε την μεγάλη πρόκληση. Θα υπηρετήσω την ομάδα με αφοσίωση. Είμαι πολλά χρόνια στο ποδόσφαιρο και έχω κίνητρο. Μετά από τόσα χρόνια το να έχεις κίνητρο είναι σημαντικό. Υπόσχομαι να δουλέψω και να δώσω τον καλύτερο μου εαυτό. Την ζωή μου σημάδεψαν πολλές ομάδες ειδικά η Σεβίλλη και η ΑΕΚ, αλλά τώρα στη καρδιά μου είναι μόνο ο ΑΠΟΕΛ».

Για τη φιλοσοφία του: «Η φιλοσοφία μου είναι να κερδίζω. Αν το κάνουμε με καλό ποδόσφαιρο, ακόμα καλύτερα. Το πρώτο που σκέφτομαι είναι η νίκη και θέλω η ομάδα μου να προσπαθεί γι’ αυτό. Δεν θα ζητήσω τίποτα περισσότερο απ’ το 100% απ’ τους παίκτες μου. Δεν υπάρχει πιο σημαντικό παιχνίδι από το επόμενο. Δεν πρέπει να σκεφτόμαστε ούτε το προηγούμενο ούτε αυτό που θα ακολουθήσει απ’ το επόμενο. Η φιλοσοφία μου είναι δουλειά, αφοσίωση, νίκη».

Για τον τρόπο του παιχνιδιού του: «Το πιο σημαντικό είναι να δώσω και να μου δώσουν οι παίκτες. Πρέπει αυτά τα δύο μέρη να δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό. Τα μαθηματικά στο ποδόσφαιρο δεν είναι απλά, έχει αγώνες που θα αξίζουμε να κερδίσουμε αλλά δεν θα κερδίσουμε και αγώνες που μπορεί να αξίζει να χάσουμε αλλά να κερδίσουμε. Όταν έχεις την φιλοσοφία και το πνεύμα για να κερδίσεις, τις περισσότερες φορές θα κερδίσεις.

Μου αρέσει να παίζω όμορφα, να κρατώ την μπάλα, να σκοράρω περισσότερο από τον αντίπαλο. Αν μιλήσουμε για στρατηγική, θα προσαρμοστώ στους παίκτες που έχουμε. Θα κοιτάξω τα στοιχεία τους για να μπορέσω να βγάλω τον καλύτερο σχηματισμό. Είναι ώρα για να πάρουμε αποφάσεις για να βοηθήσουμε την ομάδα. Μου αρέσει να παίζω 4-4-2, αλλά αν πρέπει να προσαρμοστώ σε κάτι άλλο θα το κάνω».

Για την επόμενη μέρα της ομάδας: «Είναι προφανές ότι είμαι εδώ γιατί οι προηγούμενοι προπονητές δεν είχαν την επιτυχία που ήθελαν. Είμαι βέβαιος ότι προσπάθησαν, αυτό θα κάνω εγώ. Θέλω να δω μια ομάδα που θα παίζει για το έμβλημα της ομάδας. Πρέπει όλοι να είναι προσηλωμένοι στο γήπεδο για να πετύχουμε αυτό που θέλουμε. Δεν είναι ώρα για λόγια, αλλά ώρα για έργα. Μου αρέσει η ζωή στο γήπεδο και γι’ αυτό κάνω αυτό το επάγγελμα. Αν είχα καλύτερα γόνατα θα ήμουν ποδοσφαιριστής και όχι προπονητής.

Δούλεψα σε ομάδες με κόσμο και πίεση όπως η Σεβίλλη. Δούλεψα σε ομάδες που κατέκτησαν ευρωπαϊκά τρόπαια, πάλεψα για τίτλους, για εμένα δεν είναι προτεραιότητα η 2η θέση. Ξέρω τι σημαίνει πίεση, αλλά να είναι καλό για την ομάδα. Ο τίτλος δεν έρχεται με την πίεση, έρχεται βλέποντας παιχνίδια με παιχνίδι. Θέλουμε ο κόσμος να έχει υψηλές προσδοκίες αλλά να μας στηρίζει παιχνίδι με παιχνίδι».

Για το αν γνωρίζει κάποιους παίκτες απ’ το ρόστερ του ΑΠΟΕΛ: «Κάποιους παίκτες τους ξέρω πολύ καλά. Κάποιους τους είχα μαζί μου, με κάποιους έπαιξα ως αντίπαλος. Αμέσως μόλις άρχισα να μιλώ με τον πρόεδρο, ξεκίνησα να βλέπω το ρόστερ και παιχνίδια της ομάδας. Τους περισσότερους παίκτες τους γνωρίζω από τα νούμερα (σ.σ. τους αριθμούς στην πλάτη)».

