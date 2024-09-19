Ανάρτηση που συνδυάζει το ένδοξο παρελθόν με το ελπιδοφόρο παρόν έκανε στα social media ο Παναθηναϊκός.
Το «τριφύλλι» δημοσίευσε μια σειρά φωτογραφιών ρετρό χαρακτήρα με πρωταγωνιστή τον Φακούντο Πελίστρι.
Σε αυτές ο Αργεντινός ποζάρει με τη φανέλα της ομάδας του 1934 και φόντο την Ακρόπολη, ενώ η σχετική λεζάντα αναφέρει:
«Από το θέατρο των ονείρων, κυνηγώντας τα όνειρά του στην Αθήνα. Ο Φακούντο Πελίστρι είναι έτοιμος να λάμψει κάτω από τα αθηναϊκά φώτα».
Πηγή: sport-fm.gr
