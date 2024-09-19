Λογαριασμός
Ο Πελίστρι με φανέλα του Παναθηναϊκού του 1934: «Από το θέατρο των ονείρων, κυνηγώντας τα όνειρά του στην Αθήνα»

Σειρά φωτογραφιών ρετρό χαρακτήρα, με πρωταγωνιστή τον Αργεντινό εξτρέμ και φόντο την Ακρόπολη, δημοσίευσε το «τριφύλλι»

Πελίστρι

Ανάρτηση που συνδυάζει το ένδοξο παρελθόν με το ελπιδοφόρο παρόν έκανε στα social media ο Παναθηναϊκός.

Το «τριφύλλι» δημοσίευσε μια σειρά φωτογραφιών ρετρό χαρακτήρα με πρωταγωνιστή τον Φακούντο Πελίστρι.

Σε αυτές ο Αργεντινός ποζάρει με τη φανέλα της ομάδας του 1934 και φόντο την Ακρόπολη, ενώ η σχετική λεζάντα αναφέρει:

«Από το θέατρο των ονείρων, κυνηγώντας τα όνειρά του στην Αθήνα. Ο Φακούντο Πελίστρι είναι έτοιμος να λάμψει κάτω από τα αθηναϊκά φώτα».

Πηγή: sport-fm.gr

