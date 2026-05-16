Έριξε τη «βόμβα» με Νικ Καλάθη ο ΠΑΟΚ

Παίρνει σάρκα και οστά η πρώτη πολύ σπουδαία κίνηση για τον ΠΑΟΚ της νέας σεζόν! Ο δικέφαλος του βορρά, είναι έτοιμος να πυροδοτήσει τη μεγάλη βόμβα, καθώς έχει έρθει σε συμφωνία με τον Νικ Καλάθη!

Ο σπουδαίος Έλληνας γκαρντ, επιστρέφει μετά από έξι χρόνια στη χώρα μας και θα αποτελέσει την πιο ηχηρή προσθήκη για το σύνολο που ετοιμάζει ενόψει της νέας σεζόν ο Αντρέα Τρινκέρι!

Η πορεία του Καλάθη στο ευρωπαϊκό μπάσκετ είναι σπουδαία, αφού πρόκειται για τον πρώτο σε κλεψίματα παίκτη στην ιστορία της EuroLeague και ενός εκ των κορυφαίων στην ασίστ στη διοργάνωση, έχοντας πραγματοποιήσει δυο θητείες στον Παναθηναϊκό (2009-12, 2015-20), ενώ μεταξύ άλλων αγωνίστηκε σε Λοκομοτίβ Κουμπάν, Μπαρτσελόνα, Φενέρ, Μονακό και Παρτίζαν.

Με την ομάδα του Βελιγραδίου, έπαιξε σε 1 ματς είχε 4.3 πόντους, 2.5 ριμπάουντ και 4.2 ασίστ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Καλάθης έδωσε τα χέρια με τον ΠΑΟΚ για συμβόλαιο διετούς διάρκειας!

