Ένας υπέροχος άνθρωπος: Ο Εμπαπέ έδωσε τη φανέλα του ιστορικού ρεκόρ του στον Γκαναγκό που έχασε την κόρη του

Σε μια σπουδαία κίνηση προχώρησε ο Κιλιάν Εμπαπέ αμέσως μετά το τέλος του ιστορικού αγώνα με αντίπαλο τη Ναντ! Ένα ματς στο οποίο η Παρί επικράτησε 4-2, με τον Γάλλο σούπερ σταρ να βάζει το κερασάκι στην τούρτα στις καθυστερήσεις και με αυτό το γκολ να γίνεται ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των Παριζιάνων με 201 τέρματα, ξεπερνώντας κατά ένα τον Έντινσον Καβάνι.



Παρότι η φανέλα αυτή ήταν ιστορική για τον Εμπαπέ, ο ίδιος αποφάσισε να την δώσει στον Γκαναγκό στα αποδυτήρια ως δώρο για να τιμήσει τη μνήμη της αδικοχαμένης κόρης του. Συγκεκριμένα, ο ποδοσφαιριστής της Ναντ έχασε το παιδί του τον περασμένο μήνα και βύθισε στο πένθος και στη θλίψη την ομάδα, αλλά και το γαλλικό ποδόσφαιρο. Ωστόσο, ο Εμπαπέ θέλησε με αυτή την κίνηση να τιμήσει την κορούλα του Γκαναγκό!

Υπήρχε μια ζεστή αγκαλιά μεταξύ των δύο ποδοσφαιριστών καθώς άλλαζαν μπλούζες, με τον ποδοσφαιριστή της Ναντ να ευχαριστεί τον Εμπαπέ, εμφανώς συγκινημένος, για την κίνησή του αυτή.

Mbappé exchanged his 201 goal jersey with nantes player Ignatius Ganago, who lost his daughter recently.

He said “I spoke with Kylian, he gave me a lot of strength. It's nice to see people like that thinking of you”🥹 pic.twitter.com/1urFmCJ4i8