Εισαγγελική έρευνα για τα αίτια της κατάρρευσης της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα - Ελεύθεροι οι 5

Της Έλενας Γαλάρη

Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, για να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας στην κατάρρευση της πολυκατοικίας χθες στα Πετράλωνα, διέταξε σήμερα ο εισαγγελέας.

Οι πέντε συλληφθέντες που βρέθηκαν σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας.

Σημειώνεται ότι πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της οικοδομής, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και δύο εργάτες.

Η πολυκατοικία στην οδό Αλκμήνης 22 κατέρρευσε χθες το μεσημέρι χωρίς ωστόσο να υπάρξουν εγκλωβισμοί πολιτών, καθώς την ώρα της κατάρρευσης όλοι οι ένοικοι απουσίαζαν.

Πηγή: skai.gr

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