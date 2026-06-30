Προβάδισμα 14 μονάδων έναντι της ΕΛ.Α.Σ. καταγράφει η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος της νέας δημοσκόπησης της MARC για τον ΑΝΤ1.

Ειδικότερα, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 30,5%, ενώ στη δεύτερη θέση ακολουθεί η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με 16,5%. Στην τρίτη θέση ισοβαθμούν το ΠΑΣΟΚ και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, με 10,5%, ενώ ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 7%.

Στις υπόλοιπες θέσεις, το ΚΚΕ συγκεντρώνει 6,5%, η Πλεύση Ελευθερίας 5,3%, το ΜέΡΑ25 2,8%, η Φωνή Λογικής 2,7% και οι Δημοκράτες 1,3%.

Κάτω από το όριο του 3% βρίσκονται ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,2%, η ΝΙΚΗ επίσης με 1,2% και η Νέα Αριστερά με 0,9%, ενώ άλλο κόμμα συγκεντρώνει 2%.

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 26,8%, παρουσιάζοντας οριακή άνοδο σε σχέση με τη μέτρηση της 4ης Ιουνίου (26,7%), ενώ στη δεύτερη θέση ακολουθεί η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με 14,3%, επίσης ελαφρώς ενισχυμένη από το 14%.

Το ΠΑΣΟΚ και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία μοιράζονται την τρίτη θέση με 9,2%. Το ΠΑΣΟΚ εμφανίζει μικρή άνοδο, ενώ η Ελπίδα για τη Δημοκρατία υποχωρεί από το 9,5%.

Ακολουθεί το Κίνημα Δημοκρατίας με 6,1%, έναντι 5,8% στην προηγούμενη μέτρηση, το ΚΚΕ με 5,9% (από 6,1%) και η Ελληνική Λύση με 4,6%, έναντι 4,7% στις αρχές Ιουνίου.

Στην κορυφή των ανησυχιών των πολιτών παραμένει η ακρίβεια και ο πληθωρισμός με 73,8%, με μεγάλη διαφορά από τους μισθούς και τις συντάξεις 39,4%. Ακολουθούν τα φαινόμενα διαφθοράς και τα σκάνδαλα με ποσοστό 31,4% και η εγκληματικότητα/βία με 27,7%.

Πέρα από την οικονομία, σημαντική ανησυχία προκαλούν στους πολίτες η υγεία με 23,8% και οι πόλεμοι στο 22,1%, ενώ ακολουθούν το μεταναστευτικό (13,6%), τα εθνικά θέματα και τα ελληνοτουρκικά (13,2%), το δημογραφικό (12,6%) και η παιδεία (11,1%).

Πηγή: skai.gr

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