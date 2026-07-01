Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Πτώση σημειώνουν οι μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών

Πτώση σημείωσαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, εν μέσω επιφυλακτικότητας σχετικά με την εξέλιξη των ειρηνευτικών συνομιλιών Ιράν-ΗΠΑ.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε πτώση 0,3% στις 639,64 μονάδες στις 10:10 ώρα Ελλάδας.

Ο κλάδος της τεχνολογίας ήταν αμετάβλητος, με τις μετοχές της εταιρίας κατασκευής εξοπλισμού για τσιπ ASML να υποχωρεί κατά 1,1%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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